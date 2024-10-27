Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшему Рианны припомнили соседство с P. Diddy и притязания arrow

Бывшему Рианны припомнили соседство с P. Diddy и притязания

27 октября 2024 23:30
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Имена Криса Брауна и P. Diddy появились в проекте телеканала Discover
Американский певец Крис Браун. Фото: Instagram/chrisbrownofficial
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Имя американского певца Криса Брауна появилось в одном из проектов телеканала Discovery. Эпизод с бывшим бойфрендом музыкальной исполнительницы Рианны в скором времени выйдет на платформе. Потенциальная жертва артиста вспомнила и рэпера P.Diddy,  которого будут судить по разным обвинениям в следующем году.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Криса Брауна обвиняют в насилии

Женщина, имя которой не раскрывается, еще несколько лет назад рассказала об инциденте на одной из яхт в Майами. Она была пришвартована у имения P. Diddy, в котором устраивались так называемые "белые вечеринки". По словам потенциальной потерпевшей, Крис Браун дал ей коктейль, после чего она плохо помнит события, но отмечает — знаменитость ее изнасиловал.

Об этом она рассказала спустя почти два года. Суд отклонил заявление, а адвокаты отказывались браться за дело. Все потому, что после инцидента женщина продолжила переписку с Крисом Брауном, чтобы, по ее словам, узнать мотивы поведения певца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BROWN (@chrisbrownofficial)

В будущем эпизоде фигурирует имя рэпера, музыкального продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Из-за сходства механики обольщения жертв, у женщины спросили о нем. Претензий к P. Diddy у нее нет, хотя отметила — однажды видела его на этой яхте. Скандального рэпера она назвала "милым человеком".

"Яхта была пришвартована за его домом на острове Стар. Теперь мы считаем, что он мог владеть яхтой или арендовать ее. Мы не смогли это подтвердить", — пояснил представитель потенциальной жертвы Криса Брауна.

P, Diddy
Американский рэпер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Отметим, в 2009-м 19-летний Крис Браун, с которым тогда встречалась 21-летняя Рианна, избил ее и скрылся с места преступления. Позже добровольно явился в участок.

На слушании дела сначала отрицал свою вину, но суд признал его виновным и приговорил к общественным работам и пяти годам условно. Через некоторое время после приговора и наказания Браун раскаялся и публично попросил прощения у бывшей возлюбленной.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандала с P. Diddy американский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди. Также мы рассказывали, что прежняя модель Джо Эскридж едва не стала жертвой P. Diddy.

певец зарубежные звезды обвинение P. Diddy насилие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре