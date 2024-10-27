Имена Криса Брауна и P. Diddy появились в проекте телеканала Discover

Американский певец Крис Браун. Фото: Instagram/chrisbrownofficial

Имя американского певца Криса Брауна появилось в одном из проектов телеканала Discovery. Эпизод с бывшим бойфрендом музыкальной исполнительницы Рианны в скором времени выйдет на платформе. Потенциальная жертва артиста вспомнила и рэпера P.Diddy, которого будут судить по разным обвинениям в следующем году.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Женщина, имя которой не раскрывается, еще несколько лет назад рассказала об инциденте на одной из яхт в Майами. Она была пришвартована у имения P. Diddy, в котором устраивались так называемые "белые вечеринки". По словам потенциальной потерпевшей, Крис Браун дал ей коктейль, после чего она плохо помнит события, но отмечает — знаменитость ее изнасиловал.

Об этом она рассказала спустя почти два года. Суд отклонил заявление, а адвокаты отказывались браться за дело. Все потому, что после инцидента женщина продолжила переписку с Крисом Брауном, чтобы, по ее словам, узнать мотивы поведения певца.

В будущем эпизоде фигурирует имя рэпера, музыкального продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Из-за сходства механики обольщения жертв, у женщины спросили о нем. Претензий к P. Diddy у нее нет, хотя отметила — однажды видела его на этой яхте. Скандального рэпера она назвала "милым человеком".

"Яхта была пришвартована за его домом на острове Стар. Теперь мы считаем, что он мог владеть яхтой или арендовать ее. Мы не смогли это подтвердить", — пояснил представитель потенциальной жертвы Криса Брауна.

Американский рэпер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Отметим, в 2009-м 19-летний Крис Браун, с которым тогда встречалась 21-летняя Рианна, избил ее и скрылся с места преступления. Позже добровольно явился в участок.

На слушании дела сначала отрицал свою вину, но суд признал его виновным и приговорил к общественным работам и пяти годам условно. Через некоторое время после приговора и наказания Браун раскаялся и публично попросил прощения у бывшей возлюбленной.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандала с P. Diddy американский актер Эштон Кутчер впервые вышел в люди. Также мы рассказывали, что прежняя модель Джо Эскридж едва не стала жертвой P. Diddy.