Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія та Кара Делевінь вразили спокусливими сукнями
Кендалл Дженнер та Кара Делевінь вразили відвертими образами на модному показі. Єва Лонгорія та Джейн Фонда приміряли не менш розкішні сукні під час виходу у Парижі.
Про це пише Daily Mail.
Кендалл Дженнер засвітила стрункі ноги на подіумі легендарного показу
Сукню Кендалл поєднала з рукавичками до ліктя, червоними туфлями на підборах, свій образ доповнила яскравою червоною помадою. Кендалл вийшла у туфлях червоного кольору.
На подіумі до неї приєдналися інші амбасадори L'Oréal, зокрема Джейн Фонда, Енді Макдауелл і Кара Делевінь. Під час показу 32-річна Кара вийшла без бюстгальтера під червоним пальто. Кара доповнила образ парою вузьких штанів в тон і високими туфлями на платформі.
Джейн Фонд вбралася у блискучий тренч, який вона поєднала з парою кросівок, а Єва Лонгорія вигуляла сукню з глибоким декольте.
Нагадаємо, модель Ельза Госк знялась у відвертій фотосесії. А раніше ми писали, що Пенелопа Крус у розкішній сукні підтримала чоловіка на кінофестивалі.
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