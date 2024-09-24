Кендалл Дженнер, Єва Лонгорія та Кара Делевінь вразили спокусливими сукнями

Кара Делевінь та Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер та Кара Делевінь вразили відвертими образами на модному показі. Єва Лонгорія та Джейн Фонда приміряли не менш розкішні сукні під час виходу у Парижі.

Про це пише Daily Mail.

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Сукню Кендалл поєднала з рукавичками до ліктя, червоними туфлями на підборах, свій образ доповнила яскравою червоною помадою. Кендалл вийшла у туфлях червоного кольору.

Кара Делевінь та Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Енді МакДауел. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

Кара Делевінь. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

Джейн Фонда. Фото: Reuters

Гайді Клум. Фото: Reuters

Айшварія Рай. Фото: Reuters

На подіумі до неї приєдналися інші амбасадори L'Oréal, зокрема Джейн Фонда, Енді Макдауелл і Кара Делевінь. Під час показу 32-річна Кара вийшла без бюстгальтера під червоним пальто. Кара доповнила образ парою вузьких штанів в тон і високими туфлями на платформі.

Джейн Фонд вбралася у блискучий тренч, який вона поєднала з парою кросівок, а Єва Лонгорія вигуляла сукню з глибоким декольте.

Нагадаємо, модель Ельза Госк знялась у відвертій фотосесії. А раніше ми писали, що Пенелопа Крус у розкішній сукні підтримала чоловіка на кінофестивалі.