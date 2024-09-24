Кендалл Дженнер, Ева Лонгория и Кара Делевинь поразили соблазнительными платьями.

Кендалл Дженнер, Ева Лонгория и Кара Делевинь поразили соблазнительными нарядами
Кендалл Дженнер и Кара Делевинь поразили откровенными образами на модном показе. Ева Лонгория и Джейн Фонда примеряли не менее роскошные платья во время выхода в Париже.
Об этом пишет Daily Mail.
Кендалл Дженнер засветила стройные ноги на подиуме легендарного показа
Платье Кендалл сочетала с перчатками до локтя, образ дополнила яркой красной помадой. Кендалл вышла в тулях красного цвета на каблуках.
На подиуме к ней присоединились другие послы L'Oréal, в том числе Джейн Фонда, Энди Макдауэлл и Кара Делевинь. Во время показа 32-летняя Кара вышла без бюстгальтера под красным пальто. Кара дополнила образ парой узких штанов в тон и туфлями на платформе.
Джейн Фонда оделась в блестящий тренч, который она сочетала с парой кроссовок, а Ева Лонгория выгуляла платье с глубоким декольте.
Напомним, модель Эльза Хоск снялась в откровенной фотосессии. А раньше мы писали, что Пенелопа Крус в роскошном платье поддержала супруга на кинофестивале.
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