Кендалл Дженнер, Ева Лонгория и Кара Делевинь поразили соблазнительными платьями.

Кара Делевинь и Ева Лонгория. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер и Кара Делевинь поразили откровенными образами на модном показе. Ева Лонгория и Джейн Фонда примеряли не менее роскошные платья во время выхода в Париже.

Об этом пишет Daily Mail.

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Платье Кендалл сочетала с перчатками до локтя, образ дополнила яркой красной помадой. Кендалл вышла в тулях красного цвета на каблуках.

Кара Делевинь и Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Энди МакДауэл. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

Кара Делевинь. Фото: Reuters

Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

Джейн Фонда. Фото: Reuters

Хайди Клум. Фото: Reuters

Айшвария Рай. Фото: Reuters

На подиуме к ней присоединились другие послы L'Oréal, в том числе Джейн Фонда, Энди Макдауэлл и Кара Делевинь. Во время показа 32-летняя Кара вышла без бюстгальтера под красным пальто. Кара дополнила образ парой узких штанов в тон и туфлями на платформе.

Джейн Фонда оделась в блестящий тренч, который она сочетала с парой кроссовок, а Ева Лонгория выгуляла платье с глубоким декольте.

Напомним, модель Эльза Хоск снялась в откровенной фотосессии. А раньше мы писали, что Пенелопа Крус в роскошном платье поддержала супруга на кинофестивале.