Карла Бруні на шостому десятку прийшла на показ мод в Парижі у прозорій спідниці

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Карла Бруні привернула увагу, відвідавши показ колекції жіночого одягу Saint Laurent весна-літо 2025 під час Тижня моди в Парижі. Колишня супермодель і перша леді Франції показала оголене боді крізь прозору сіру спідницю під час заходу.

Про це пише Daily Mail.

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Вона доповнила свій образ хутряним пальто та парою високих чорних блискучих підборів. Це сталося після того, як у липні Карлу звинуватили в корупційних злочинах, за які вона може потрапити до в'язниці.

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Модель Карла Бруні. Фото: Reuters

Вважається, що вона брала участь у злочинній змові з метою "відбілити" свого чоловіка, колишнього президента Ніколя Саркозі, за звинуваченнями в тому, що він приймав мільйони готівкою від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

У липні — після того, як Бруні допитали слідчі судді – судове джерело в Парижі повідомило, що її переслідують у зв’язку з "підтасовкою свідків і шахрайством в організованій банді".

За обидва вкрай серйозні злочини передбачено покарання до 10 років ув’язнення, а за обтяжуючих обставин, таких як членство в банді, передбачено покарання до 20 років.

Умови звільнення під заставу будуть діяти до тих пір, поки Бруні не постане перед судом.

Саркозі був президентом Франції протягом п'яти років до 2012 року.

У березні 2021 року Саркозі також визнали винним у корупції та зловживанні впливом і засудили до трьох років ув’язнення, два з яких умовно.

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