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Карла Бруни на шестом десятке пришла на показ мод в Париже в прозрачной юбке

25 сентября 2024 09:57
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Карла Бруни на шестом десятке пришла на показ мод в Париже в прозрачной юбке
Модель Карла Бруни. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Карла Бруни привлекла внимание, посетив показ коллекции женской одежды Saint Laurent весна-лето 2025 во время Недели моды в Париже. Бывшая супермодель и первая леди Франции показала обнаженное боди сквозь прозрачную серую юбку во время мероприятия.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она дополнила свой образ меховым пальто и парой высоких черных блестящих туфель на каблуках. Это произошло после того, как в июле Карлу обвинили в коррупционных преступлениях, за которые она может попасть в тюрьму.

 

Модель Карла Бруни
Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Модель Карла Бруни
Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Считается, что она участвовала в преступном сговоре с целью "отбелить" своего супруга, бывшего президента Николя Саркози, по обвинениям в том, что он получал миллионы от диктатора Муаммара Каддафи.

В июле — после того, как Бруни допросили следственные судьи — судебный источник в Париже сообщил, что ее преследуют в связи с "подтасовкой свидетелей и мошенничеством в организованной банде".

За оба крайне серьезных преступления предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, а при отягчающих обстоятельствах, таких как членство в банде, предусмотрено наказание до 20 лет.

Условия освобождения под залог будут действовать до тех пор, пока Бруни не предстанет перед судом.

Саркози, бывший президент Франции в течение пяти лет до 2012 года.

В марте 2021 года Саркози также признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорили к трем годам заключения, два из которых условно.

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