Юрій Великий повеселив українців новою пародією на Лукашенка та Путіна

Актор Юрій Великий в образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий створив нову пародію, присвячену подіям на Курщині. Артист повеселив українців бесідою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко та кривавого диктатора Путіна.

Відео було опубліковано на YouTube.

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У новій пародії Юрій Великий показав бесіду, в якій Путін скаржиться Лукашенку на те, що українським військам вдалося зайти на територію Курської області.

"Григорич, вони вже зайшли. На 40 кілометрів, але боляче", — жаліється Путін.

"В перший раз — це завжди боляче, особливо якщо так глибоко. Однак, це тільки на початку, згодом звикнете", — відповідає Лукашенко.

Путін прохає Лукашенка про допомогу із солдатами у Курській області, однак, на його прохання самопроголошений президент Білорусі відповідає доволі неочікувано.

"Ми з вами домовилися, що білоруська армія на території України воювати не буде. Та й Курщина — це Україна. Це вам будь-який мешканець Курської області підтвердить. Якщо ви їм не вірите — я вам карти привезу", — відповів Лукашенко.

Українці оцінили пародію Великого і всього за декілька днів відео набрало більше 500 тисяч переглядів та 54 тисячі лайків.

Нагадаємо, ведуча Олена Кравець презентувала спільне шоу зі своїми двійнятами. А також комік Дмитро Носов розкритикував виступи "Кварталу 95".