Юрий Великий повеселил украинцев новой пародией на Лукашенко и Путина

Актер Юрий Великий в образе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий создал новую пародию, посвященную событиям на Курщине. Артист повеселил украинцев беседой самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко и кровавого диктатора Путина.

Видео было опубликовано на YouTube.

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В новой пародии Юрий Великий показал беседу, в которой Путин жалуется Лукашенко, что украинским войскам удалось зайти на территорию Курской области.

"Григорич, они уже зашли. На 40 километров, но больно", — жалуется Путин.

"В первый раз — это всегда больно, особенно если так глубоко. Однако это только в начале, впоследствии привыкнете", — отвечает Лукашенко.

Путин просит Лукашенко о помощи с солдатами в Курской области, однако на его просьбу самопровозглашенный президент Беларуси отвечает довольно неожиданно.

"Мы с вами договорились, что белорусская армия на территории Украины воевать не будет. Да и Курщина – это Украина. Это вам любой житель Курской области подтвердит. Если Вы им не верите – я вам карты привезу", — ответил Лукашенко.

Украинцы оценили пародию Великого и всего за несколько дней видео набрало более 500 тысяч просмотров и 54 тысяч лайков.

Напомним, ведущая Елена Кравец презентовала совместное шоу со своими близнецами. А также комик Дмитрий Носов подверг критике выступления "Квартала 95".