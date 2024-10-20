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Його цілувала Кеті Перрі, а тепер затримала поліція — молодий артист під арештом

20 жовтня 2024 12:47
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Улюбленець Кеті Перрі опинився за ґратами — поліція пояснила причину
Співачка Кеті Перрі та Бенджамін Глейз. Скриншот: YouTube/LevisRoughPlay
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

Колишнього учасника телешоу American Idol ("Американський ідол") Бенджаміна Глейза заарештували в штаті Оклахома. Причинами стали звинувачення у володінні матеріалами про сексуальне насильство над дітьми. 

Про це повідомляє Fox News.

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Слідство з’ясувало, що 26-річний Глейз володіє матеріалами сексуального характеру, в якому фігурують діти. Під час обшуку в помешканні молодого артиста було вилучено смартфон, який містив понад 700 зображень і відео матеріалів. Улюбленця Кеті Перрі заарештували, а його фото оприлюднила поліція. 

Учасник телешоу American Idol в поліції
Музикант Бенджамін Глейз в поліції. Фото: Facebook/tulsapolice

Кеті Перрі не прокоментувала арешт учасника шоу, в якому вона була однією з суддів. Глейз прийшов на прослуховування у 2018 році. Тоді він отримав три "ні": від Перрі, Люка Браяна і Лайонела Річі.

Під час прослуховування Глейз згадав, що його робота касиром дозволяла йому зустрічатися з "милими дівчатами", на що Браян жартома запитав, чи він цілував дівчину і йому це сподобалося, натякаючи на відому пісню Перрі (I kissed a Girl).

"Я ніколи не був у стосунках, і я не можу поцілувати дівчину, не перебуваючи у стосунках", — заявив тоді Бенджамін. 

Перрі попросила його підійти й поцілувати її в щоку. Першою спробою хлопця Кеті залишилась незадоволено і попросила спробувати ще раз. Цього разу Перрі швидко повернулась до нього обличчям і несподівано поцілувала Глейза в губи.

"Я знаю, що багато хлопців сказали б: "Чорт, так!". Але я виріс у консервативній сім’ї, і мені відразу стало незручно. Я хотів, щоб мій перший поцілунок був особливим", — заявив в одному з інтерв’ю Глейз, в якого на девайсі знайшли сотні фото та відео інтимного характеру з дітьми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що слідство розкрило, навіщо P. Diddy знадобились тисячі пляшечок дитячої олії. Також ми писали, що у Джастіна Бібера почались психологічні проблеми на тлі скандалу з P. Diddy.

поліція закордонні зірки телебачення секс-скандал Кеті Перрі

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