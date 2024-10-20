Любимец Кэти Перри оказался за решеткой — полиция объяснила причину

Певица Кэти Перри и Бенджамин Глейз. Скриншот: YouTube/LevisRoughPlay

Бывшего участника телешоу American Idol ("Американский идол") Бенджамина Глейза арестовали в штате Оклахома. Причинами стали обвинения во владении материалами о сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщает Fox News.

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Следствие выяснило, что 26-летний Глейз владеет материалами сексуального характера, в котором фигурируют дети. Во время обыска в доме молодого артиста был изъят смартфон, содержащий более 700 изображений и видео материалов. Любимец Кэти Перри был арестован, а его фото обнародовала полиция.

Музыкант Бенджамин Глейз в полиции. Фото: Facebook/tulsapolice

Кэти Перри не прокомментировала арест участника шоу, в котором она была одной из судей. Глейз пришел на прослушивание в 2018 году. Тогда он получил три "нет": от Перри, Люка Брайана и Лайонела Ричи.

Во время прослушивания Глейз вспомнил, что его работа кассиром позволяла ему встречаться с "милыми девушками", на что Брайан в шутку спросил, целовал ли он девушку и ему это понравилось, намекая на известную песню Перри (I kissed a Girl).

"Я никогда не был в отношениях, и я не могу поцеловать девушку, не находясь в отношениях", — заявил тогда Бенджамин.

Перри попросила его подойти и поцеловать ее в щеку. Первой попыткой парня Кэти осталась недовольна и попросила еще раз попробовать. На этот раз Перри быстро повернулась к нему лицом и неожиданно поцеловала Глейза в губы.

"Я знаю, что многие парни сказали бы: "Черт, да!". Но я вырос в консервативной семье, и мне сразу стало неудобно. Я хотел, чтобы мой первый поцелуй был особенным", — заявил в одном из интервью Глейз, у которого на девайсе обнаружили сотни фото и видео интимного характера с детьми.

Напомним, ранее мы рассказывали, что следствие раскрыло, зачем P. Diddy понадобились тысячи бутылочек детского масла. Также мы писали, что у Джастина Бибера начались психологические проблемы на фоне скандала с P. Diddy.