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Інсайдери розповіли, як донька Елвіса Преслі розбила серце Майклу Джексону

22 жовтня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Майкл Джексон мріяв про дітей
Ліза Марі Преслі та співак Майкл Джексон. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Шлюб доньки співака Елвіса Преслі Лізи Марі та поп-короля Майкла Джексона був однією із найгарячіших тем для пліток протягом багатьох років. Інсайдери розповіли, що стало причиною їх розриву та розбило серце Джексону.

Про це пише The Mirror.

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У записах, оприлюднених рабином Шмулі Ботічем, довіреною особою Джексона, ікона попмузики стверджував, що його серце було розбите, коли Ліза Марі, яка вже мала двох дітей від попереднього шлюбу з Денні Кіфом, нібито відмовилася ще народжувати дітей.

У цих розмовах, записаних між 1999 і 2001 роками, Джексон із болем говорив про те, що часто блукав по будинку, тримаючи в руках ляльок, адже дуже хотів своїх дітей.

"Вона (Ліза Марі — Ред.) пообіцяла мені, ще перед тим, як ми одружилися, що перше, що ми зробимо — заведемо дітей. У мене було розбите серце, і я весь час ходив з цими маленькими ляльками і плакав, тому що я так сильно цього хотів", — ділився Джексон.

У 2010 році Ліза, яка померла у 2023 році, вперше зізналася, чому не хотіла народжувати дітей поп-королю. Вона боялася, що їй доведеться виборювати право на опіку над ними у випадку, якщо вони розлучаться.

"Я думала про майбутнє і не хотіла із Майклом вступати у боротьбу за опіку. Я знаю, у мене були діти. Я знала, що, виховуючи дітей у певних обставинах, ви повинні переконатися, що все безпечно, надійно і добре. Я хотіла переконатися, що ми з ним дійсно близькі", — заявляла про це Ліза у шоу Опри Вінфрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким Майкл Джексон був перед смертю. А ділилися із читачами теоріями змови навколо смерті Майкла Джексона.

Елвіс Преслі шлюб закордонні зірки Майкл Джексон діти

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