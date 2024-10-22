Майкл Джексон мечтал о детях

Лиза Мари Пресли и певец Майкл Джексон. Фото: Reuters

Брак дочери певца Элвиса Пресли Лизы Мари и поп-короля Майкла Джексона был одной из самых горячих тем для сплетен на протяжении многих лет. Инсайдеры рассказали, что стало причиной их разрыва и разбило сердце Джексона.

Об этом пишет The Mirror.

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В записях, обнародованных раввином Шмули Ботичем, доверенным лицом Джексона, икона поп музыки утверждал, что его сердце было разбито, когда Лиза Мари, у которой уже было двое детей от предыдущего брака с Дэнни Кифом, якобы отказалась рожать детей.

В этих разговорах, записанных между 1999 и 2001 годами, Джексон с болью говорил о том, что часто бродил по дому, держа в руках кукол, потому что очень хотел своих детей.

"Она (Лиза Мари - Ред.) пообещала мне, еще перед тем, как мы поженились, что первое, что мы сделаем — заведем детей. У меня было разбито сердце, и я все время ходил с этими маленькими куклами и плакал, потому что я так сильно этого хотел", — делился Джексон.

В 2010 году Лиза, которая умерла в 2023 году, впервые призналась, почему не хотела рожать детей поп-королю. Она боялась, что ей придется бороться за право на опеку над ними в случае, если они разойдуться.

"Я думала о будущем и не хотела с Майклом вступать в борьбу за опеку. Я знаю, у меня были дети. Я знала, что, воспитывая детей в определенных обстоятельствах, вы должны убедиться, что все безопасно, надежно и хорошо. Я хотела убедиться, что мы с ним действительно близки", — заявляла об этом Лиза в шоу Опры Уинфри.

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