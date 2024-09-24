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Ієн Сомерхолдер зізнався, чому більше не знімається у кіно

24 вересня 2024 09:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Ієн Сомерхолдер зізнався, чому більше не знімається у кіно
Актор Ієн Сомерхолдер. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актор Ієн Сомерхолдер не знімався понад п’ять років. У новому інтерв’ю він розповів, чому він пішов із бізнесу.

Про це пише Daily Mail.

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45-річний актор і батько двох дітей зі своєю дружиною Ніккі Рід у новому інтерв’ю для People поміркував про 20-річчя "Загублених" і 15-річчя "Щоденників вампіра". Він не знімався з 2019 року, хоча в новому інтерв’ю People розповів, що цілком щасливий поза камерою.

 

Актор Ієн Сомерхолдер з дружиною Ніккі Рід
Актор Ієн Сомерхолдер з дружиною Ніккі Рід. Фото: Reuters

 

Сомерхалдер нещодавно співпрацював з компанією NUTRO з виробництва кормів для домашніх тварин у рамках їхньої ініціативи Greater Ground, яка допомагає розвивати здоровий грунт для вирощування кращого корму для домашніх тварин.

Він також був виконавчим продюсером документальних фільмів, таких як Kiss the Ground і Common Ground, і розповів, чому зараз віддає перевагу життю поза камерою.

"19 серпня виповнюється п’ять років, як я працюю поза камерою. Я відійшов від цього, щоб запустити такі фільми, як Kiss the Ground, Common Ground і Ground Swell. Я пам’ятаю, як сиділи зі своїм керівництвом і говорили про це, сказав: "Це єдине, що я знав, що підтримувало мою сім’ю, і я йду" ці партнерства значать для мене набагато більше", — переконаний Ієн.

За його словами, краще це, ніж бути далеко від родини.

"Поїхати провести два місяці в якомусь місті, знімаючи телешоу подалі від моєї сім’ї або возячи мою родину туди й назад. Коли ви досягаєте певного рівня, ви думаєте: "Добре, я хочу зосередитися на сім’ї та майбутньому сільського господарства, їжі, енергії та великих справах". Мені не потрібно гнатися за нагородами чи чимось таким, що змусить мене почуватися краще", — зізнається він.

Сомерхолдер повернувся для епізодів у другому, третьому та шостому та останньому сезоні "Загублених", який закінчився в 2010 році.

"Зараз я можу співпрацювати з людьми, які запускають такі речі, як ініціатива Greater Ground, де вони буквально тримаються за руки та інвестують у цих фермерів, які насправді створюють їжу, яку їдять наші домашні тварини та ми. Це неймовірно", — каже Сомерхолдер.

"Щоденники вампіра" вийшли в 2009 році, а Сомерхолдер грав Дем'єна Сальваторе протягом восьми сезонів, які завершилися в 2017 році.

"Спочатку це була дуже, дуже молода аудиторія, але ця аудиторія змужніла і ставала все більшою і більшою", — сказав він про серіал.

Нагадаємо, українські актори підкорили міжнародні серіали. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес підозрюють у романі з зіркою серіалу.

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