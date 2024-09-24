Иен Сомерхолдер признался, почему больше не снимается в кино

Актер Иен Сомерхолдер. Фото: Reuters

Актер Иен Сомерхолдер не снимался больше пяти лет. В новом интервью он рассказал, почему он ушел из бизнеса.

Об этом пишет Daily Mail.

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45-летний актер и отец двоих детей со своей супругой Никки Рид в новом интервью для People побеседовал о 20-летии "Потерянных" и 15-летии "Дневников вампира". Он не снимался с 2019 года, хотя в новом интервью People рассказал, что вполне счастлив вне камеры.

Актер Иен Сомерхолдер с супругой Никки Рид. Фото: Reuters

Сомерхалдер недавно сотрудничал с компанией NUTRO по производству кормов для домашних животных в рамках их инициативы Greater Ground, помогающей развивать здоровую почву для выращивания лучшего корма для домашних животных.

Он также был исполнительным продюсером документальных фильмов, таких как Kiss the Ground и Common Ground, и рассказал, почему сейчас предпочитает жизнь вне камеры.

"19 августа исполняется пять лет, как я работаю вне камеры. Я отошел от этого, чтобы запустить такие фильмы, как Kiss the Ground, Common Ground и Ground Swell. Я помню, как сидели со своим руководством и говорили об этом, сказал: "Это единственное, что я знал, что поддерживало мою семью, и я ухожу", эти партнерства значат для меня гораздо больше", — уверен Иэн.

По его словам, лучше это, чем быть далеко от своей семьи.

"Уехать провести два месяца в каком-то городе, снимая телешоу подальше от моей семьи или возя мою семью туда и обратно. Когда вы достигаете определенного уровня, вы думаете: "Хорошо, я хочу сосредоточиться на семье и будущем сельского хозяйства, еде, энергии и больших делах". Мне не нужно гнаться за наградами или чем-то таким, что заставит меня чувствовать себя лучше", — признается он.

Сомерхолдер вернулся для эпизодов во втором, третьем и шестом и последнем сезоне "Остаться в живых", который закончился в 2010 году.

"Сейчас я могу сотрудничать с людьми, которые запускают такие вещи, как инициатива Greater Ground, где они буквально держатся за руки и инвестируют в этих фермеров, которые действительно создают еду, которую едят наши домашние животные и мы. Это невероятно", — говорит Сомерхолдер.

"Дневники вампира" вышли в 2009 году, а Сомерхолдер играл Демьена Сальваторе в течение восьми сезонов, завершившихся в 2017 году.

"Сначала это была очень, очень молодая аудитория, но эта аудитория возмужала и становилась все больше и больше", — сказал он о сериале.

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