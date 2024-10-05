Скандальні білі вечірки P. Diddy - Марія Орлова розповіла, чи було таке в Україні - відео

Є подібні випадки — телеведуча натякнула на скандал, як з P. Diddy в Україні
Продюсерка та телеведуча Марія Орлова висловила свою думку щодо скандалу з американським репером P. Diddy. Знаменитість пригадала подібні випадки в українському шоубізнесі.
Про це Орлова розповіла в коментарі Новини.LIVE.
Марія Орлова натякнула на скандал, як з P. Diddy, в українському шоубізнесі
Гучний інцидент з P. Diddy щоразу змушує замислитися, а чи не могло статися таке серед українських зірок. Продюсерка Марія Орлова запевнила, що настільки гучних та шокуючих справ в Україні точно не було, адже в нас та в США дуже різний рівень статків в медіасфері.
"Все може бути. Чим більше грошей в індустрії, тим більше подібних скандалів. Ми не можемо поки конкурувати з американською шоу-індустрією за кількістю грошей, кількістю продажів тощо. У нас класні музиканти, класна музика, але ми на локальному ринку. Інші гроші, інші скандали", — сказала Орлова.
Однак ведуча все ж таки натякнула на те, що й в українському шоубізнесі могли зароджуватися подібні інциденти. Проте вдаватися у подробиці знаменитість не стала.
"У нас у зародку подібні скандали є. Не хочу зараз їх перераховувати, але деякі речі ми все ж читаємо і бачимо", — сказала зірка.
Нагадаємо, раніше зірки українського шоубізнесу відреагували на секс-скандал з P. Diddy.
Також у мережі обговорюють шокуючі подробиці дружби між Віллом Смітом та P. Diddy.
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