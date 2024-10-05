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Есть подобные случаи — телеведущая намекнула на скандал, как с P. Diddy в Украине

5 октября 2024 23:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Мария Орлова намекнула на скандал как с P. Diddy в Украине - видео
Мария Орлова. Фото: instagram.com/mariia_orlova_mariia
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Продюсер и телеведущая Мария Орлова высказала свое мнение по поводу скандала с американским рэпером P. Diddy. Знаменитость припомнила подобные случаи в украинском шоу-бизнесе.

Об этом Орлова рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Громкий инцидент с P. Diddy каждый раз заставляет задуматься, а не могло произойти такое среди украинских звезд. Продюсер Мария Орлова заверила, что столь громких и шокирующих дел в Украине точно не было, ведь у нас и в США очень разный уровень состояния в медиасфере.  

"Все может быть. Чем больше денег в индустрии, тем больше подобных скандалов. Мы не можем пока конкурировать с американской шоу-индустрией по количеству денег, количеству продаж и т.д. У нас классные музыканты, классная музыка, но мы на локальном рынке. Другие деньги, другие скандалы", — сказала Орлова.

Однако ведущая все же намекнула на то, что и в украинском шоу-бизнесе могли зарождаться подобные инциденты. Однако вдаваться в подробности знаменитость не стала.

"У нас в зародыше подобные скандалы есть. Не хочу сейчас их перечислять, но некоторые вещи мы все же читаем и видим", — сказала звезда.

P.Diddy
Рэпер P. Diddy. Фото: The Mirror

Напомним, ранее звезды украинского шоубизнеса отреагировали на секс-скандал с P. Diddy.

Также в сети обсуждают шокирующие подробности дружбы между Уиллом Смитом и P. Diddy.

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