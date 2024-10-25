Як склалося життя героя "Холостяк-6" Іраклі Макацарії

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарії. Фото: instagram.com/maqatsa/

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія став головним героєм шостого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Після шоу він активно будував кар'єру в Україні, втім нині проживає разом з вагітною дружиною та сином у Грузії.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як склалося життя героя після романтичного шоу.

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У 2016 році за серце грузина боролося одразу 28 дівчат. Саме за його участі стався один із найгучніших скандалів за увесь проєкт.

Щоб краще пізнати дівчат, Іраклі жив із ними у справжньому наметовому таборі. Умови дикої природи не влаштовували багатьох учасниць, які звикли до комфорту і через накопичений негатив на шоу сталася жіноча бійка.

Перед побаченням з Макацарією на яхті, двоє дівчат Наташа та Катя почали видирати один одній волосся.

"Холостяк" обурився не лише поведінкою дівчат що билися, а й інших учасниць, які не намагалися їх розборонити. Тоді Макацарія закохався в Альону Лесик, з якою був разом рік. Саме дівчина стала ініціатором розриву.

Іраклі Макацарія та Альона Лесик. Фото: Instagram

Участь у шоу принесла Іраклі неймовірну популярність в Україні. Через два роки грузин взяв участь у популярному українському проєкті "Танці з зірками", де виступав на паркеті разом із Яною Заєць. Тоді грузина та його партнерку регулярно хвалили судді за працьовитість та в результаті вони зайняли третє місце.

У 2019 році Іраклі покликали стати тренером у 9 сезоні шоу "Зважені та щасливі" і саме його команда рожевих перемогла тоді в шоу.

Грузину приписували роман із популярною співачкою болівійського походження Мішель Андраде, втім, зірка спростувала ці чутки.

У 2021 році Іраклі повідомив, що його серце більше не вільне. Він закохався у 19-річну грузинку Лізу Чічуа. Дівчина на 17 років молодша за "Холостяка".

У 2021 році Макацарія зробив коханій пропозицію, а у липні вони одружилися. На початку червня 2023 року Іраклі вперше став татом хлопчика Giorgi (Гіоргі).

У середині жовтня цього року щасливий "Холостяк" повідомив про те, що Ліза вагітна і його родина очікує на поповнення.

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