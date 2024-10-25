Як склалося життя героя "Холостяк-6" Іраклі Макацарії

Як склалося життя Іраклі Макацарії після реаліті "Холостяк"
Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія став головним героєм шостого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Після шоу він активно будував кар'єру в Україні, втім нині проживає разом з вагітною дружиною та сином у Грузії.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як склалося життя героя після романтичного шоу.
Як нині живе "Холостяк-6" Іраклі Макацарія
У 2016 році за серце грузина боролося одразу 28 дівчат. Саме за його участі стався один із найгучніших скандалів за увесь проєкт.
Щоб краще пізнати дівчат, Іраклі жив із ними у справжньому наметовому таборі. Умови дикої природи не влаштовували багатьох учасниць, які звикли до комфорту і через накопичений негатив на шоу сталася жіноча бійка.
Перед побаченням з Макацарією на яхті, двоє дівчат Наташа та Катя почали видирати один одній волосся.
"Холостяк" обурився не лише поведінкою дівчат що билися, а й інших учасниць, які не намагалися їх розборонити. Тоді Макацарія закохався в Альону Лесик, з якою був разом рік. Саме дівчина стала ініціатором розриву.
Участь у шоу принесла Іраклі неймовірну популярність в Україні. Через два роки грузин взяв участь у популярному українському проєкті "Танці з зірками", де виступав на паркеті разом із Яною Заєць. Тоді грузина та його партнерку регулярно хвалили судді за працьовитість та в результаті вони зайняли третє місце.
У 2019 році Іраклі покликали стати тренером у 9 сезоні шоу "Зважені та щасливі" і саме його команда рожевих перемогла тоді в шоу.
Грузину приписували роман із популярною співачкою болівійського походження Мішель Андраде, втім, зірка спростувала ці чутки.
У 2021 році Іраклі повідомив, що його серце більше не вільне. Він закохався у 19-річну грузинку Лізу Чічуа. Дівчина на 17 років молодша за "Холостяка".
У 2021 році Макацарія зробив коханій пропозицію, а у липні вони одружилися. На початку червня 2023 року Іраклі вперше став татом хлопчика Giorgi (Гіоргі).
У середині жовтня цього року щасливий "Холостяк" повідомив про те, що Ліза вагітна і його родина очікує на поповнення.
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