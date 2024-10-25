Как сложилась жизнь героя "Холостяк-6" Иракли Макацарии

Грузинский бизнесмен Иракли Макацарии. Фото: instagram.com/maqatsa/

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария стал главным героем шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". После шоу он активно строил карьеру в Украине, однако сейчас проживает вместе с беременной женой и сыном в Грузии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сложилась жизнь героя после романтического шоу.

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В 2016 году за сердце грузина боролось сразу 28 девушек. Именно с его участием произошел один из самых громких скандалов за весь проект.

Чтобы лучше узнать девушек, Иракли жил с ними в настоящем палаточном лагере. Условия дикой природы не устраивали многих участниц, привыкших к комфорту и из-за накопленного негатива на шоу произошла женская драка.

Перед свиданием с Макацарией на яхте, две девушки Наташа и Катя начали выдирать друг другу волосы.

"Холостяк" возмутился не только поведением дравшихся девушек, но и других участниц, которые не пытались их разнять. Тогда Макацария влюбился в Алену Лесик, с которой был вместе год. Именно девушка стала инициатором разрыва.

Иракли Макацария и Алена Лесик. Фото: Instagram

Участие в шоу принесло Иракли невероятную популярность в Украине. Через два года грузин принял участие в популярном украинском проекте "Танцы со звездами", где выступал на паркете вместе с Яной Заец. Тогда грузина и его партнерша регулярно хвалили судьи за трудолюбие и в итоге заняли третье место.

В 2019 году Иракли позвали стать тренером в 9 сезоне шоу "Взвешенные и счастливые", и именно его команда розовых победила тогда в шоу.

Грузину приписывали роман с популярной певицей боливийского происхождения Мишель Андраде, однако звезда опровергла эти слухи.

В 2021 году Иракли сообщил, что его сердце больше не свободно. Он влюбился в 19-летнюю грузинку Лизу Чичуа. Девушка на 17 лет младше "Холостяка".

В 2021 году Макацария сделал любимое предложение, а в июле они поженились. В начале июня 2023 года Иракли впервые стал папой мальчика Giorgi (Гиорги).

В середине октября этого года счастливый "Холостяк" сообщил, что Лиза беременна и его семья ожидает пополнения.

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