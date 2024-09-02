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Григорія Решетніка "облили брудом" через сімейні кадри на морі під час війни

2 вересня 2024 15:24
Галина Войтенко - Редактор
Григорій Решетнік розлютив українців щасливим відео на морі
Український ведучий Григорій Решетнік на зйомках шоу "Холостяк". Фото: Instagram Григорія Решетніка
Галина Войтенко - Редактор

Постійний ведучий найромантичніших шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік отримав чергову "порцію" хейту від українців. Чоловік показав щасливі кадри із синами і нарвався на критику через те, що в нього за вікном на відео.

Відповідне відео Григорій Решетнік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Кадри Григорія Решетніка із синами

На сторінці українського телеведучого з’явилися щасливі сімейні кадри, на яких його можна побачити з трьома синами. На відео Григорій обіймає і цілує своїх дітей, які, судячи з їхньої засмаги, відпочивали разом з мамою на морі.

Виявляється, телеведучий приїхав до дітей, щоб забрати їх до школи, заявивши, що він не бачив їх півтора місяці. Наразі невідомо, де саме відпочивали хлопці — в Україні чи за кордоном, але фон за вікном просто вражає. 

"Приїхав забирати синів до школи. Не бачились півтора місяці, це було дуже складно для мене, бо дуже люблю своїх Reshetnik Boys", — написав у описі під кадрами Григорій Решетнік.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Ведучий Григорій Решетнік на морі з дітьми. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на кадри Григорія Решетніка

Побачивши нові кадри на сторінці українського телеведучого, його підписники не залишилися осторонь і почали їх обговорювати. Варто підкреслити, що в коментарях під відео Григорія Решетніка, крім гарних слів, є чимало і критики.

  • Які ви щасливі і дуже гарні
  • Як мило!!! Щасливі діточки-квіточки!!! Такі класні хлопці
  • Бл*н, всі багаті виїжають, а інші мусять йти воювати…
  • Я вважаю, якщо ти чоловік — ти воюєш, і неважливо, скільки в тебе дітей, бо і одній дитині потрібен батько
  • Недоречно, коли війна і люди втрачають близьких
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram 

Хейт у бік Григорія Решетніка

З початку повномасштабного вторгнення у бік українського телеведучого Григорія Решетніка "виливається" чимало хейту через його поїздки за кордон і відсутність на фронті. Однак ведучий не зважає на цю критику і продовжує ділитися різними щасливими моментами зі свого життя. 

Григорий Решетник со своей семьей
Григорій Решетнік зі своєю сім'єю біля Володимирського Собору в Києві. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетнік пояснив, чому не йде на фронт.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Григорій Решетнік назвав відмінність нового сезону "Холостяка" від попередніх. 

Також ми повідомляли про те, що блогер Богдан Беспалов розповів, скільки заробляє ведучий Григорій Решетнік. 

шоу Холостяк Григорій Решетнік Холостячка шоу-бізнес

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