Григорий Решетник разозлил украинцев счастливым видео на море

Украинский ведущий Григорий Решетник на съемках шоу "Холостяк". Фото: Instagram Григория Решетника

Постоянный ведущий самых романтических шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник получил очередную "порцию" хейта от украинцев. Мужчина показал счастливые кадры с сыновьями и нарвался на критику из-за того, что у него за окном на видео.

Соответствующее видео Григорий Решетник обнародовал на своей странице в Instagram.

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Кадры Григория Решетника с сыновьями

На странице украинского телеведущего появились счастливые семейные кадры, на которых его можно увидеть с тремя сыновьями. На видео Григорий обнимает и целует своих детей, которые, судя по их загару, отдыхали вместе с мамой на море.

Оказывается, телеведущий приехал к детям, чтобы забрать их в школу, заявив, что он не видел их полтора месяца. Пока неизвестно, где отдыхали мальчики — в Украине или за рубежом, но фон за окном просто впечатляет.

"Приехал забирать сыновей в школу. Не виделись полтора месяца, это было очень сложно для меня, потому что очень люблю своих Reshetnik Boys", — написал в описании под кадрами Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник в море с детьми. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на кадры Григория Решетника

Увидев новые кадры на странице украинского телеведущего, его подписчики не остались в стороне и начали их обсуждать. Стоит подчеркнуть, что в комментариях под видео Григория Решетника, помимо хороших слов, есть немало и критики.

Какие вы счастливые и очень красивые

Как мило!!! Счастливые детишки-цветочки!!! Такие классные мальчики

Бл*н, все богатые выезжают, а другие должны идти воевать...

Я считаю, если ты мужчина — ты воюешь, и неважно, сколько у тебя детей, потому что и одному ребенку нужен отец

Неуместно, когда война и люди теряют близких

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Хейт в сторону Григория Решетника

С начала полномасштабного вторжения в сторону украинского телеведущего Григория Решетника "выливается" немало хейта из-за его поездок за границу и отсутствия на фронте. Однако ведущий не обращает внимания на эту критику и продолжает делиться разными счастливыми моментами из своей жизни.

Григорий Решетник со своей семьей у Владимирского Собора в Киеве. Фото: Instagram Григория Решетника

Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник объяснил, почему не идет на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущий Григорий Решетник назвал отличие нового сезона "Холостяка" от предыдущих.

Также мы сообщали о том, что блогер Богдан Беспалов рассказал, сколько зарабатывает ведущий Григорий Решетник.