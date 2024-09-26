Рефат Чубаров гостро прокоментував виступ Антона Стенюка

Стендап-комік Антон Стенюк. Фото: скриншот YouTube

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров гостро прокоментував виступ українського стендапера Антона Стенюка. Комік образив своїм жартом почуття мусульман.

Про це голова Меджлісу написав на своїй сторінці у Facebook.

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Під час свого публічного виступу Стенюк "пожартував" про війну в Україні та образив почуття мусульман.

"Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче, цим вже займаються іудеї", — заявив зі сцени гуморист.

На його слова гостро відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та назвав невдалий жарт Стенюка "відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою".

"Якого б*са... Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого, насправді, тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою... Шкода, що в даному випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує Іслам", — написав Чубаров.

Публікація Рефата Чубарова. Фото: скриншот Facebook

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