Рефат Чубаров остро прокомментировал выступление Антона Стенюка

Стендап-комик Антон Стенюк. Фото: скриншот YouTube

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров остро прокомментировал выступление украинского стендапера Антона Стенюка. Комик оскорбил своей шуткой чувство мусульман.

Об этом глава Меджлиса написал на своей странице в Facebook.

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Во время своего публичного выступления Стенюк пошутил о войне в Украине и оскорбил чувства мусульман.

"Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени. Но и тем более, этим уже занимаются иудеи", — заявил со сцены юморист.

На его слова остро отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и назвал неудачную шутку Стенюка "открытым выпадом против людей по религиозному признаку".

"Какого ч*рта... Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил содержания данной "шутки", которой, на самом деле, здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в данном случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующему Ислам", — написал Чубаров.

Публикация Рефата Чубарова. Фото: скриншот Facebook

Напомним, "Квартал 95" оскандалился из-за использования видео о погибшем защитнике. А также актриса "Квартала" Ирина Сопонару рассказала о общем прошлом с Милой Кунис.