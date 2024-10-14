Скандал з P. Diddy підштовхнув Ештона Катчера до втечі зі США - подробиці

Актор Ештон Катчер. Фото: Reuters

Скандал навколо американського репера P. Diddy вплинув не лише на нього, а "потягнув" за собою низку неприємностей в житті інших зірок. Серед них і голлівудський актор Ештон Катчер, який навіть замислився про переїзд.

Про це виданню In Touch розповів інсайдер.

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Зірка кіно разом зі своєю дружиною Мілою Куніс опинилися під пильною увагою ЗМІ після арешту P. Diddy. А все через те, що свого часу Катчер товаришував з репером та часто був гостем на його сумнозвісних "білих вечірках".

За словами інсайдера, скандал навколо Комбса (справжнє прізвище P. Diddy) змусив пару серйозно замислитися над тим, аби покинути Голлівуд.

"Ештон настільки розлючений, що його знову намагаються виваляти в багнюці через його минулі зв'язки. Спочатку це був Денні Мастерсон (актор, якого засудили за зґвалтування. — Ред.), а тепер Diddy, і це переконало його, що є набагато кращі місця для життя, ніж Голлівуд. На його думку, це місто — просто вигрібна яма", — поділився інсайдер.

Влітку Катчер та Куніс провели чимало часу в Європі, тож тепер хочуть спробувати перенести своє життя за океан. Єдине, що зупиняє пару, — велика кількість робочих проєктів.

Міла Куніс та Ештон Катчер. Фото: instagram.com/aplusk

"Вони чудово провели час у Європі, й ідея переїзду туди зараз очолює їхній список. Вони вважають, що це було б чудове місце для життя і виховання дітей з більш приземленим способом життя. Єдине, що зупиняє їх від переїзду, — це робота, оскільки вони все ще мають багато бізнес-інтересів у США, тому вони побоюються, що Європа може виявитися занадто далеко", — розповідає джерело.

Втім, навіть якщо переїхати до Європи не вдасться, зіркове подружжя все одно планує вирушити подалі від Голлівуду.

"Ештона приваблює Північна Каліфорнія, тому що він любить бути серед технологічних підприємців, і це місце, де вони зможуть дати своїм дітям більш нормальне життя. Суть в тому, що вони хочуть забрати дітей з Голлівуду і виростити їх десь у сільській місцевості, подалі від усієї поверхневості і підлабузництва. Вони просто ситі по горло Голлівудом, і просто поїхати в Монтесіто — недостатньо, вони хотіли б поїхати набагато далі", — каже інсайдер.

Міла Куніс і Ештон Катчер. Фото: instagram.com/aplusk

Нагадаємо, після арешту Шона Комбса стали спливати імена інших зірок, які могли бути замішаними у секс-злочинах репера. Підозри падають і на Ештона Катчера, який раніше любив "відірватися" на "білих вечірках " P. Diddy.

Однак представники актора наголошують, що зараз Катчер жалкує про своє спілкування зі скандальним репером та непричетний до можливих злочинів, які той скоїв.

Раніше син P. Diddy після арешту батька з'явився на публіці разом зі своєю дівчиною.

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