Скандал из P. Diddy подтолкнул Эштона Катчера к бегству из США.

Актер Эштон Катчер. Фото: Reuters

Скандал вокруг американского рэпера P. Diddy повлиял не только на него, а повлек за собой ряд неприятностей в жизни других звезд. Среди них и голливудский актер Эштон Катчер, который даже задумался о переезде.

Об этом изданию In Touch рассказал инсайдер.

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Звезда кино вместе со своей женой Милой Кунис оказались под пристальным вниманием СМИ после ареста P. Diddy. А все потому, что в свое время Катчер дружил с рэпером и часто был гостем на его печально известных "белых вечеринках".

По словам инсайдера, скандал вокруг Комбса (настоящая фамилия P. Diddy) заставил пару серьезно задуматься над тем, чтобы покинуть Голливуд.

"Эштон настолько взбешен, что его снова пытаются вывалять в грязи из-за его прошлых связей. Сначала это был Дэнни Мастерсон (актер, которого осудили за изнасилование. — Ред.), а теперь Diddy, и это убедило его, что есть гораздо лучшие места для жизни, чем Голливуд. По его мнению, этот город — просто выгребная яма", — поделился инсайдер.

Летом Катчер и Кунис провели немало времени в Европе, и теперь хотят попытаться перенести свою жизнь за океан. Единственное, что останавливает пару, — большое количество рабочих проектов.

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: instagram.com/aplusk

"Они прекрасно провели время в Европе, и идея переезда туда сейчас возглавляет их список. Они считают, что это было бы прекрасное место для жизни и воспитания детей с более приземленным образом жизни. Единственное, что останавливает их от переезда, это работа, поскольку у них все еще много бизнес-интересов в США, поэтому они опасаются, что Европа может оказаться слишком далеко", — рассказывает источник.

Впрочем, даже если переехать в Европу не удастся, звездные супруги все равно планируют отправиться подальше от Голливуда.

"Эштона привлекает Северная Калифорния, потому что он любит быть среди технологических предпринимателей, и это место, где они смогут дать своим детям более нормальную жизнь. Суть в том, что они хотят отвезти детей из Голливуда и вырастить их где-то в сельской местности, подальше от всей поверхностности и подхалимажа. Они просто сыты по горло Голливудом, и просто поехать в Монтесито — недостаточно, они хотели бы поехать гораздо дальше", — говорит инсайдер.

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото: instagram.com/aplusk

Напомним, после ареста Шона Комбса стали истекать имена других звезд, которые могли быть замешаны в секс-преступлениях рэпера. Подозрения падают и на Эштона Катчера, ранее любившего "оторваться" на "белых вечеринках" P. Diddy.

Однако представители актера отмечают, что сейчас Катчер сожалеет о своем общении со скандальным рэпером и не причастен к возможным преступлениям, которые тот совершил.

Ранее сын P. Diddy после ареста отца появился на публике вместе со своей девушкой.

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