Дмитро Шуров розповів про співпрацю з гуртом "Океан Ельзи"

Музикант, продюсер Дмитро Шуров. Фото: Instagram/pianoboy_official

Гурт "Океан Ельзи" гучно святкує 30-річчя. З цього приводу фронтмен Святослав Вакарчук та музиканти виступають в столичному "Палаці спорту" з п’ятьма концертами. Колишній учасник гурту, музикант, продюсер Дмитро Шуров (відомий, зокрема, як Pianoбой) згадав часи про роботу в "Океані Ельзи"

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Музичний продюсер попередніх Нацвідборів на Євробачення був в складі гурту "Океан Ельзи" з 2001 по 2004 роки. Шуров подякував колективу за перші великі записи та гастролі.

"Я зайшов в цей гурт 18-річним пацаном, який вмів розмовляти тільки мовою музики та для якого музика була понад усе. А вийшов 22-річним чоловіком, який усвідомив, хто він є та навчився цінувати життя, досвід, свободу, любов", — зазначив Шуров.

Коли Шуров був в складі гурту "Океан Ельзи" вийшли альбоми "Модель" та "Суперсиметрія", Також Pianoбой пригадав гучні та незабутні події у своєму житті в той період.

"Мої перші рок-підвали, дні міст та "Палаци спорту", дружба з Юрою Хусточкою, яку ми пронесли крізь життя. Я зустрів Олю, у нас народився син Лев. Тому для мене ті роки назавжди прекрасні і неповторні. Ціную ці часи і дуже вдячний "Океану Ельзи" за все", — підсумував Шуров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Океан Ельзи" звинуватили у співпраці з ТЦК. Також ми писали, що співачка Klavdia Petrivna здивувала кардинальною зміною іміджу.