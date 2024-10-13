Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ексучасник "Океану Ельзи" згадав про часи співпраці з гуртом arrow

Ексучасник "Океану Ельзи" згадав про часи співпраці з гуртом

13 жовтня 2024 21:09
Віталій Ковальчук - Редактор
Дмитро Шуров розповів про співпрацю з гуртом "Океан Ельзи"
Музикант, продюсер Дмитро Шуров. Фото: Instagram/pianoboy_official
Віталій Ковальчук - Редактор

Гурт "Океан Ельзи" гучно святкує 30-річчя. З цього приводу фронтмен Святослав Вакарчук та музиканти виступають в столичному "Палаці спорту" з п’ятьма концертами. Колишній учасник гурту, музикант, продюсер Дмитро Шуров (відомий, зокрема, як Pianoбой) згадав часи про роботу в "Океані Ельзи"

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

Читайте також:

Дмитро Шуров про "Океан Ельзи"

Музичний продюсер попередніх Нацвідборів на Євробачення був в складі гурту "Океан Ельзи" з 2001 по 2004 роки. Шуров подякував колективу за перші великі записи та гастролі.

"Я зайшов в цей гурт 18-річним пацаном, який вмів розмовляти тільки мовою музики та для якого музика була понад усе. А вийшов 22-річним чоловіком, який усвідомив, хто він є та навчився цінувати життя, досвід, свободу, любов", — зазначив Шуров. 

Коли Шуров був в складі гурту "Океан Ельзи" вийшли альбоми "Модель" та "Суперсиметрія", Також Pianoбой пригадав гучні та незабутні події у своєму житті в той період.

"Мої перші рок-підвали, дні міст та "Палаци спорту", дружба з Юрою Хусточкою, яку ми пронесли крізь життя. Я зустрів Олю, у нас народився син Лев. Тому для мене ті роки назавжди прекрасні і неповторні. Ціную ці часи і дуже вдячний "Океану Ельзи" за все", — підсумував Шуров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Океан Ельзи" звинуватили у співпраці з ТЦК. Також ми писали, що співачка Klavdia Petrivna здивувала кардинальною зміною іміджу.

музика соцмережі Дмитро Шуров українські зірки "Океан Ельзи"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

21:34 Синоптики попередили українців про різку зміну погоди наступного тижня

21:30 Працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах на Дерибасівській в Одесі

21:14 Довбик може не зіграти в матчі з Чехією в Лізі Націй

21:13 На Полтавщині чоловік спалив дерев майже на 5 млн грн — як його покарав суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

21:06 Зеленський у зверненні заявив, що військових з КНДР залучають у армію Росії

20:32 Облава на чоловіків після концерту "Океану Ельзи" — у ТЦК вперше прокоментували

20:20 Синоптики назвали області в Україні, які завтра накриють дощі

19:56 На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту — схема

19:52 Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ захопити Вугледар, — WP

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

21:34 Синоптики попередили українців про різку зміну погоди наступного тижня

21:30 Працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах на Дерибасівській в Одесі

21:14 Довбик може не зіграти в матчі з Чехією в Лізі Націй

21:13 На Полтавщині чоловік спалив дерев майже на 5 млн грн — як його покарав суд

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

21:06 Зеленський у зверненні заявив, що військових з КНДР залучають у армію Росії

20:32 Облава на чоловіків після концерту "Океану Ельзи" — у ТЦК вперше прокоментували

20:20 Синоптики назвали області в Україні, які завтра накриють дощі

19:56 На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту — схема

19:52 Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ захопити Вугледар, — WP

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник