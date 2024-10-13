Дмитрий Шуров рассказал о сотрудничестве с группой "Океан Ельзи"

Музыкант, продюсер Дмитрий Шуров. Фото: Instagram/pianoboy_official

Группа "Океан Ельзи" празднует 30-летие. По этому поводу фронтмен Святослав Вакарчук и музыканты выступают в столичном "Дворце спорта" с пятью концертами. Бывший участник группы, музыкант, продюсер Дмитрий Шуров (известный, в частности, как Pianoбой) вспомнил времена о работе в "Океане Ельзи"

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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Музыкальный продюсер предыдущих Нацотборов на Евровидение был в составе группы "Океан Ельзи" с 2001 по 2004 годы. Шуров поблагодарил коллектив за первые большие записи и гастроли.

"Я зашел в эту группу 18-летним пацаном, который умел разговаривать только на языке музыки и для которого музыка была превыше всего. А вышел 22-летним мужчиной, который осознал, кто он есть и научился ценить жизнь, опыт, свободу, любовь", — отметил Шуров.

Когда Шуров был в составе группы "Океан Ельзи", вышли альбомы "Модель" и "Суперсиметрія". Также Pianoбой вспомнил громкие и незабываемые события в своей жизни в тот период.

"Мои первые рок-подвалы, дни городов и "Дворцы спорта", дружба с Юрой Хусточкой, которую мы пронесли сквозь жизнь. Я встретил Олю, у нас родился сын Лев. Поэтому для меня те годы навсегда прекрасны и неповторимы. Ценю эти времена и очень благодарен "Океану Ельзи" за все", — подытожил Шуров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Океан Ельзи" обвинили в сотрудничестве с ТЦК. Также мы писали, что певица Klavdia Petrivna удивила кардинальным изменением имиджа.