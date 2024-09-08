Екскохана Гаррі Стайлза у прозорій сукні стала зіркою закриття Венеційського кінофестивалю

Акторка Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Тейлор Рассел була помічена на червоній доріжці церемонії закриття 81-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю у відвертій чорній прозорій сукні. Канадська актриса вбралася у сукню у підлогу в Palazzo del Cinema.

Про це пише Daily Mail.

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Тейлор могла похвалитися сміливим глибоким декольте, асиметричним розрізом з бахромою та довгими прозорими рукавичками. З аксесуарів зірка одягла готичний чокер із великим діамантом і прозорі чорні колготки.

Акторка Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Акторка Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Акторка Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Вона взула чорні атласні туфлі Мері Джейн із шикарними діамантовими деталями спереду та на шпильці. Її зовнішній вигляд викликав у її шанувальників подив, оскільки вона не знімається в жодному з фільмів, представлених на фестивалі.

Рассел розсталася зі співаком Гаррі Стайлзом.Зірки були разом рік. Востаннє Гаррі та Тейлор бачили разом у громадських місцях, коли вони каталися на велосипедах під час поїздки до Токіо, Японія, у квітні.

81-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль, організований La Biennale di Venezia, проходить на Лідо ді Венеція з 28 серпня по 7 вересня. На завершення фестивалю відбулася світова прем’єра фільму "Горизонт Кевіна Костнера: Американська сага — глава друга". Фільм є другою главою саги з чотирьох частин, яка зосереджується на американському Заході кінця 19 століття та досліджує ландшафт експансії нації.

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