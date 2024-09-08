Экскоханна Гарри Стайлза в прозрачном платье стала звездой закрытия Венецианского кинофестиваля

Актриса Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Тейлор Рассел была замечена на красной дорожке церемонии закрытия 81 Венецианского международного кинофестиваля в откровенном черном прозрачном платье. Канадская актриса нарядилась в платье в пол в Palazzo del Cinema.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Экс-подруга Гарри Стайлза сияла в Венеции

Тейлор похвасталась смелым декольте, асимметричным разрезом с бахромой и длинными прозрачными перчатками. Из аксессуаров звезда надела готический чокер с большим бриллиантом и прозрачные черные колготки.

Актриса Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Актриса Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Актриса Тейлор Рассел. Фото: Reuters

Она обула черные атласные туфли Мэри Джейн с шикарными бриллиантовыми деталями спереди и на шпильке. Ее внешний вид вызвал у ее поклонников удивление, поскольку она не снимается ни в одном из фильмов, представленных на фестивале.

Рассел рассталась с певцом Гарри Стайлзом. Звезды были вместе год. В последний раз Гарри и Тейлор видели вместе в общественных местах, когда они катались на велосипедах во время поездки в Токио, Япония, в апреле.

81-й Венецианский международный кинофестиваль, организованный La Biennale di Venezia, проходит на Лидо ди Венеция с 28 августа по 7 сентября. В завершение фестиваля состоялась мировая премьера фильма "Горизонт Кевина Костнера: Американская сага — глава вторая". Фильм является второй главой саги из четырех частей, которая сосредотачивается на американском Западе конца XIX века и исследует ландшафт экспансии нации.

Напомним, мы писали, что невеста Криштиану Роналду поразила выходом в Венеции.