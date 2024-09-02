Дженніфер Лопес вперше побачили на публіці після новини про розлучення
Дженніфер Лопес з'явилася на публіці вперше після того, як два тижні тому подала на розлучення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Коли вона вийшла у Беверлі-Гіллз, 55-річна суперзірка була помічена в білому короткому топі вирізом на грудях і розкльошених джинсах.
Про це пише Daily Mail.
Дженніфер у стильному образі вийшла в люди
Образ доповнила парою масивних туфель із високою платформою. В руках тримала шкіряну сумку Birkin з тисненням під крокодила. Також мала золотий діамантовий перстень на вказівному пальці та золотий ланцюжок на зап’ясті. А щоб захистити очі від сонця, вона одягла пару рожевих авіаторів.
Знаменитість подала заяву про розірвання шлюбу з Аффлеком 20 серпня, коли випала річниця їхнього другого весілля в Джорджії в 2022 році. Дженніфер подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".
Згідно з юридичними документами, які вона подала без адвоката, їх офіційна дата розлучення була ще в квітні.
Вони не були разом задовго до того, як вона подала на розлучення, але їх бачили під час спільних виходів. Стало відомо, що Лопес більше не відчуває себе "комфортно", живучи в особняку в Беверлі-Гіллз, який вони з Аффлеком колись ділили зі своїми дітьми.
"Вона та Бен купили будинок для всієї родини. Він занадто великий для неї, а також наповнений занадто великою кількістю спогадів", — говорить джерело.
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