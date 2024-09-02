Дженніфер Лопес вперше побачили на публіці після новини про розлучення

Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес з'явилася на публіці вперше після того, як два тижні тому подала на розлучення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком. Коли вона вийшла у Беверлі-Гіллз, 55-річна суперзірка була помічена в білому короткому топі вирізом на грудях і розкльошених джинсах.

Про це пише Daily Mail.

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Образ доповнила парою масивних туфель із високою платформою. В руках тримала шкіряну сумку Birkin з тисненням під крокодила. Також мала золотий діамантовий перстень на вказівному пальці та золотий ланцюжок на зап’ясті. А щоб захистити очі від сонця, вона одягла пару рожевих авіаторів.

Знаменитість подала заяву про розірвання шлюбу з Аффлеком 20 серпня, коли випала річниця їхнього другого весілля в Джорджії в 2022 році. Дженніфер подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

Згідно з юридичними документами, які вона подала без адвоката, їх офіційна дата розлучення була ще в квітні.

Вони не були разом задовго до того, як вона подала на розлучення, але їх бачили під час спільних виходів. Стало відомо, що Лопес більше не відчуває себе "комфортно", живучи в особняку в Беверлі-Гіллз, який вони з Аффлеком колись ділили зі своїми дітьми.

"Вона та Бен купили будинок для всієї родини. Він занадто великий для неї, а також наповнений занадто великою кількістю спогадів", — говорить джерело.

Нагадаємо, стало відомо, що стало причиною розлучення Джей Ло.