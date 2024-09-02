Дженнифер Лопес впервые увидели на публике после новости о разводе
Дженнифер Лопес появилась на публике впервые после того, как две недели назад подала на развод со своим супругом Беном Аффлеком. Когда она вышла в Беверли-Хиллз, 55-летняя суперзвезда была замечена в белом коротком топе с вырезом на груди и расклешенных джинсах.
Об этом пишет Daily Mail.
Дженнифер в стильном образе вышла в люди
Образ дополнила парой массивных туфель с высокой платформой. В руках держала кожаную сумку Birkin с тиснением под крокодила. Также имела золотое бриллиантовое кольцо на указательном пальце и золотую цепочку на запястье. А чтобы защитить глаза от солнца, она надела пару розовых авиаторов.
Знаменитость подала заявление о расторжении брака с Аффлеком 20 августа, когда выпала годовщина их второй свадьбы в Джорджии в 2022 году. Дженнифер подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".
Согласно юридическим документам, которые она подала без адвоката, их официальная дата развода была еще в апреле.
Они были не вместе задолго до того, как она подала на развод, но их замечали на совместных выходах. Стало известно, что Лопес больше не чувствует себя "комфортно", живя в особняке в Беверли-Хиллз, который они с Аффлеком когда-то делили со своими детьми.
"Она и Бен купили дом для всей семьи. Он слишком велик для нее, а также наполнен слишком большим количеством воспоминаний", — говорит источник.
Напомним, стало известно, что стало причиной развода Джей Ло.
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