Дженнифер Лопес впервые увидели на публике после новости о разводе

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес появилась на публике впервые после того, как две недели назад подала на развод со своим супругом Беном Аффлеком. Когда она вышла в Беверли-Хиллз, 55-летняя суперзвезда была замечена в белом коротком топе с вырезом на груди и расклешенных джинсах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Образ дополнила парой массивных туфель с высокой платформой. В руках держала кожаную сумку Birkin с тиснением под крокодила. Также имела золотое бриллиантовое кольцо на указательном пальце и золотую цепочку на запястье. А чтобы защитить глаза от солнца, она надела пару розовых авиаторов.

Знаменитость подала заявление о расторжении брака с Аффлеком 20 августа, когда выпала годовщина их второй свадьбы в Джорджии в 2022 году. Дженнифер подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Согласно юридическим документам, которые она подала без адвоката, их официальная дата развода была еще в апреле.

Они были не вместе задолго до того, как она подала на развод, но их замечали на совместных выходах. Стало известно, что Лопес больше не чувствует себя "комфортно", живя в особняке в Беверли-Хиллз, который они с Аффлеком когда-то делили со своими детьми.

"Она и Бен купили дом для всей семьи. Он слишком велик для нее, а также наполнен слишком большим количеством воспоминаний", — говорит источник.

Напомним, стало известно, что стало причиной развода Джей Ло.