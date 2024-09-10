Дженніфер Лопес провела час у компанії Метта Деймона

Джей Ло на тлі розлучення помітили в компанії відомого актора
Акторів Дженніфер Лопес та Метта Деймона "спіймали" під час того, як вони трималися за руки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Зірки відвідали прем'єру фільму "Нестримні".
Про це пише Page Six.
Джей Ло трималася за руки із Меттом Деймоном
Пара спілкувалася під час афтепаті на честь їхнього нового фільму "Нестримні", прем'єра якого відбулася в п'ятницю, 6 вересня.
Лопес зіграла головну роль у стрічці, яка була спродюсована компанією Деймона та її колишнього чоловіка Бена Аффлека, Artists Equity.
Лопес і Деймон розмовляли понад 20 хвилин під час вечірки, яка проходила в EPOCH Bar & Kitchen Terrace готелю The Ritz-Carlton.
За словами джерела, вони "мали довгу та глибоку розмову". Колишній чоловік Лопес Бен Аффлек не був присутній на прем'єрі TIFF.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес побачили в маєтку, який вони продають з Беном Аффлеком. Також вона засвітила пікантні знімки після розлучення з колишнім чоловіком.
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