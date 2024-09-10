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Джей Ло на тлі розлучення помітили в компанії відомого актора

10 вересня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дженніфер Лопес провела час у компанії Метта Деймона
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Акторів Дженніфер Лопес та Метта Деймона "спіймали" під час того, як вони трималися за руки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Зірки відвідали прем'єру фільму "Нестримні".

Про це пише Page Six.

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Пара спілкувалася під час афтепаті на честь їхнього нового фільму "Нестримні", прем'єра якого відбулася в п'ятницю, 6 вересня.

Лопес зіграла головну роль у стрічці, яка була спродюсована компанією Деймона та її колишнього чоловіка Бена Аффлека, Artists Equity.

Лопес і Деймон розмовляли понад 20 хвилин під час вечірки, яка проходила в EPOCH Bar & Kitchen Terrace готелю The Ritz-Carlton.

Тримала його за руку — Джей Ло після розлучення помітили в компанії відомого актора - фото 1
Джей Ло спілкується із Меттом Деймоном. Фото: BACKGRID
Джей Ло на тлі розлучення помітили в компанії відомого актора - фото 2
Дженніфер Лопес тримає за руку Метта Деймона. Фото: BACKGRID
Джей Ло на тлі розлучення помітили в компанії відомого актора - фото 3
Дженніфер Лопес із Меттом Деймоном на прем'єрі фільму. Фото: BACKGRID

За словами джерела, вони "мали довгу та глибоку розмову". Колишній чоловік Лопес Бен Аффлек не був присутній на прем'єрі TIFF.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес побачили в маєтку, який вони продають з Беном Аффлеком. Також вона засвітила пікантні знімки після розлучення з колишнім чоловіком.

фільм Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення Прем'єра

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