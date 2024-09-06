Дженніфер Лопес з'явилась у спільному із Аффлеком маєтку за 27 мільйонів доларів у Беверлі-Хіллз

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка Дженніфер Лопес після розлучення із Беном Аффлеком навідалася до їх спільного маєтку за 27 мільйонів доларів у Беверлі-Хіллз. Зірка провела там короткий проміжок часу.

Про це пише Page Six.

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Акторка відвідала їх спільний з Аффлеком будинок вартістю 27 мільйонів доларів у Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. За інформацією джерел, вона оглядала спільний маєток лише 35 хвилин.

Джей Ло почала шукати новий будинок для себе після того, як вони з Аффлеком виставили на продаж їхній спільний особняк вартістю 60 мільйонів доларів на тлі розлучення.

За час поки подружжя мешкало окремо, Аффлек придбав собі будинок вартістю 20 мільйонів доларів у Пасифік Палісейдс.

Дженніфер Лопес в маєтку Беверлі-Хіллз. Фото: BACKGRID

Дженніфер Лопес навідалась у свій розкішний маєток. Фото: BACKGRID

Дженніфер Лопес по дорозі до маєтку. Фото: BACKGRID

Інсайдер розповів виданню, що нині "є деякі фінансові проблеми", оскільки пара готується до медіації, яку проводить зірковий адвокат з розлучень Лора Вассер.

Без юридичного документа, який би захищав активи обох сторін, будь-який дохід або майно, накопичені під час шлюбу, залишаються спільною власністю. Це означає, що кожен з подружжя має право на половину усього майна, доходів або боргів, нажитих у шлюбі, незалежно від того, хто їх придбав або заробив.

Нагадаємо, астролог розповіла про причини розлучення Джей Ло. А раніше ми писали, що друзі розкрили подробиці шлюбу Дженніфер Лопес.