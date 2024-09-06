Дженнифер Лопес появилась в общем с Аффлеком имении за 27 миллионов долларов в Беверли-Хиллз

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком посетила их общее поместье за 27 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Звезда провела там короткий промежуток времени.

Об этом пишет Page Six.

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Актриса посетила их совместный с Аффлеком дом стоимостью 27 миллионов долларов в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. По информации источников, она осматривала общее имение всего 35 минут.

Джей Ло начала искать новый дом для себя после того, как они с Аффлеком выставили на продажу их особняк стоимостью 60 миллионов долларов на фоне развода.

За время пока супруги жили отдельно, Аффлек приобрел себе дом стоимостью 20 миллионов долларов у Пасифик Палисейдс.

Дженнифер Лопес в имении Беверли-Хиллз. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес посетила свое роскошное имение. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес на пути к имению. Фото: BACKGRID

Инсайдер рассказал изданию, что сейчас "есть некоторые финансовые проблемы", поскольку пара готовится к медиации, проводимой звездным адвокатом по разводам Лора Вассер.

Без юридического документа, защищающего активы обеих сторон, любой доход или имущество, накопленные во время брака, остаются общей собственностью. Это означает, что каждый из супругов имеет право на половину всего имущества, доходов или долгов, нажитых в браке, независимо от того, кто их приобрел или заработал.

Напомним, астролог рассказала о причинах развода Джей Ло. А раньше мы писали, что друзья раскрыли подробности брака Дженнифер Лопес.