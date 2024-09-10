Дженнифер Лопес провела время в компании Мэтта Дэймона

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актеров Дженнифер Лопес и Мэтта Дэймона "поймали" во время того, как они держались за руки на Международном кинофестивале в Торонто. Звезды посетили премьеру фильма "Неудержимые".

Об этом пишет Page Six.

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Пара общалась во время афтэпати в честь их нового фильма "Неудержимые", премьера которого состоялась в пятницу, 6 сентября.

Лопес сыграла главную роль в ленте, спродюсированной компанией Дэймона и ее бывшего мужа Бена Аффлека, Artists Equity.

Лопес и Дэймон разговаривали более 20 минут во время вечеринки, проходившей в EPOCH Bar & Kitchen Terrace отеля The Ritz-Carlton.

Джей Ло общается с Мэттом Дэймоном. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес держит руку Мэтта Дэймона. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес с Мэттом Дэймоном на премьере фильма. Фото: BACKGRID

По словам источника, у них был "длинный и глубокий разговор". Бывший муж Лопес Бен Аффлек не присутствовал на премьере TIFF.

Напомним, Дженнифер Лопес увидели в имении, которое они продают с Беном Аффлеком. Также она зажгла пикантными снимками после развода с бывшим мужем.