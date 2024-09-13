Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джей Ло на тлі розлучення із Беном Аффлеком планує придбати розкішний маєток за 55 млн доларів arrow

Джей Ло на тлі розлучення із Беном Аффлеком планує придбати розкішний маєток за 55 млн доларів

13 вересня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло придивляється до маєтку модельєра Макса Азріа
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Співачка Дженніфер Лопес після розлучення із Беном Аффлеком шукає собі нове житло. Зірці сподобався розкішний маєток у найзнаменитішому районі Лос-Анджелесу.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Джей Ло хоче придбати маєток модельєра Макса Азріа

За інформацією джерела видання, співачка нині веде переговори про купівлю маєтку Azria Estate в лос-анджелеському районі Холмбі-Хіллз, який коштує 55 мільйонів доларів.

На території маєтку 14 спалень, сад, теплиця, гостьовий будинок, розкішний басейн з сауною, домашній кінотеатр та ігрова кімната.

Нерухомість раніше належала модельєру Максу Азріа (Max Azria). Маєток придбав інвестор-мільярдер Рон Беркл, але з ним нині судиться вдова модельєра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

TMZ повідомляє, що за останні кілька тижнів Лопес кілька разів приїжджала дивитися будинок.

У районі Холмбі-Хіллз розташований культовий особняк Плейбоя, незліченна кількість зірок колись називали цей район своїм домом — серед них Мерилін Монро, Сонні і Шер, Барбара Стрейзанд, Нат Кінг Коул, Майкл Джексон і Елвіс Преслі.

Нагадаємо, Джей Ло видалила тату, яке нагадувало про Бена Аффлека. Також співачку побачили в компанії актора Метта Деймона, хоча розлучення ще триває.

нерухомість Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Мешканець Чернігова був водієм, а став дезертиром — яке покарання йому призначив суд

01:30 Мешканець Хмельниччини хотів служити в ЗСУ, а опинився на суді — в чому причина

00:44 У ГУР показали, як дрон "Бобер" знищує цілі у РФ — серед них і "гордість Путіна"

00:30 Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину

00:12 В ТЦК дали пояснення щодо нападу чоловіка на військового в Мукачевому

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

00:11 ГУР продемонструвало збиття чергового ворожого Су-30СМ над Чорним морем

12 вересня 2024

23:54 Голова МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів та звернувся до світових лідерів

23:53 Перевищення влади при затриманні ухилянта — на Прикарпатті судили військових

23:49 Костін повідомив, скільки росіян отримали вироки за злочини проти українських дітей

23:47 У США провели соцопитування — на скільки Гарріс випереджає Трампа після дебатів

01:32 Мешканець Чернігова був водієм, а став дезертиром — яке покарання йому призначив суд

01:30 Мешканець Хмельниччини хотів служити в ЗСУ, а опинився на суді — в чому причина

00:44 У ГУР показали, як дрон "Бобер" знищує цілі у РФ — серед них і "гордість Путіна"

00:30 Виключеного з військового обліку не випустять за кордон — юристи назвали одну причину

00:12 В ТЦК дали пояснення щодо нападу чоловіка на військового в Мукачевому

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

00:11 ГУР продемонструвало збиття чергового ворожого Су-30СМ над Чорним морем

12 вересня 2024

23:54 Голова МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів та звернувся до світових лідерів

23:53 Перевищення влади при затриманні ухилянта — на Прикарпатті судили військових

23:49 Костін повідомив, скільки росіян отримали вироки за злочини проти українських дітей

23:47 У США провели соцопитування — на скільки Гарріс випереджає Трампа після дебатів

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра