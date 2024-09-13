Джей Ло придивляється до маєтку модельєра Макса Азріа

Джей Ло на тлі розлучення із Беном Аффлеком планує придбати розкішний маєток за 55 млн доларів
Співачка Дженніфер Лопес після розлучення із Беном Аффлеком шукає собі нове житло. Зірці сподобався розкішний маєток у найзнаменитішому районі Лос-Анджелесу.
Про це пише TMZ.
Джей Ло хоче придбати маєток модельєра Макса Азріа
За інформацією джерела видання, співачка нині веде переговори про купівлю маєтку Azria Estate в лос-анджелеському районі Холмбі-Хіллз, який коштує 55 мільйонів доларів.
На території маєтку 14 спалень, сад, теплиця, гостьовий будинок, розкішний басейн з сауною, домашній кінотеатр та ігрова кімната.
Нерухомість раніше належала модельєру Максу Азріа (Max Azria). Маєток придбав інвестор-мільярдер Рон Беркл, але з ним нині судиться вдова модельєра.
TMZ повідомляє, що за останні кілька тижнів Лопес кілька разів приїжджала дивитися будинок.
У районі Холмбі-Хіллз розташований культовий особняк Плейбоя, незліченна кількість зірок колись називали цей район своїм домом — серед них Мерилін Монро, Сонні і Шер, Барбара Стрейзанд, Нат Кінг Коул, Майкл Джексон і Елвіс Преслі.
Нагадаємо, Джей Ло видалила тату, яке нагадувало про Бена Аффлека. Також співачку побачили в компанії актора Метта Деймона, хоча розлучення ще триває.
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