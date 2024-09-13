Джей Ло придивляється до маєтку модельєра Макса Азріа

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес після розлучення із Беном Аффлеком шукає собі нове житло. Зірці сподобався розкішний маєток у найзнаменитішому районі Лос-Анджелесу.

Про це пише TMZ.

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За інформацією джерела видання, співачка нині веде переговори про купівлю маєтку Azria Estate в лос-анджелеському районі Холмбі-Хіллз, який коштує 55 мільйонів доларів.

На території маєтку 14 спалень, сад, теплиця, гостьовий будинок, розкішний басейн з сауною, домашній кінотеатр та ігрова кімната.

Нерухомість раніше належала модельєру Максу Азріа (Max Azria). Маєток придбав інвестор-мільярдер Рон Беркл, але з ним нині судиться вдова модельєра.

TMZ повідомляє, що за останні кілька тижнів Лопес кілька разів приїжджала дивитися будинок.

У районі Холмбі-Хіллз розташований культовий особняк Плейбоя, незліченна кількість зірок колись називали цей район своїм домом — серед них Мерилін Монро, Сонні і Шер, Барбара Стрейзанд, Нат Кінг Коул, Майкл Джексон і Елвіс Преслі.

Нагадаємо, Джей Ло видалила тату, яке нагадувало про Бена Аффлека. Також співачку побачили в компанії актора Метта Деймона, хоча розлучення ще триває.