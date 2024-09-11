Дженніфер Лопес видалила тату, яку присвятила Бену Аффлеку

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес після розлучення із Беном Аффлеком видалила татуювання, яка символізувала їх кохання. Його не було помітно у відвертій сукні, яку виконавиця вдягнула на прем’єру фільму "Нестримні".

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Дженніфер Лопес позбувається спогадів про Бена Аффлека

Дженніфер Лопес видалила сентиментальне татуювання, яке вона зробила на честь Бена Аффлека.

У лютому 2023 року Бен та Дженніфер відсвяткували свій перший День святого Валентина як подружня пара та зробили символічні татуювання. Лопес зробила знак нескінченності під лівою молочною залозою з написом "Дженніфер" на одному кінці та "Бен" на іншому. Символ мав стрілку, що пронизувала його посередині.

Однак на прем'єрі свого нового фільму "Нестримні", що відбулася минулого тижня, на тілі акторки не було татуювань.

Тату Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Акторка та співачка Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму "Нестримні". Фото: Reuters

Нагадаємо, Дженніфер Лопес побачили в маєтку, який вони продають з Беном Аффлеком. Також вона засвітила пікантні знімки після розлучення з колишнім чоловіком.