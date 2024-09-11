Дженнифер Лопес удалила папу, которую посвятила Бену Аффлеку

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком удалила татуировку, которая символизировало их любовь. Его не было заметно в откровенном платье, которое исполнительница надела на премьеру фильма "Неудержимые".

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Дженнифер Лопес избавляется от воспоминаний о Бене Аффлеке

Дженнифер Лопес удалила сентиментальную татуировку, которую она сделала в честь Бена Аффлека.

В феврале 2023 года Бен и Дженнифер отметили свой первый День святого Валентина как супружеская пара и сделали символические татуировки. Лопес сделала знак бесконечности под левой молочной железой с надписью "Дженнифер" на одном конце и "Бен" на другом. Символ был со стрелой, пронизывающей его посередине.

Однако на премьере своего нового фильма "Неудержимые" на теле актрисы не было татуировок.

Папа Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Актриса и певица Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неудержимые". Фото: Reuters

Напомним, Дженнифер Лопес увидели в имении, которое они продают с Беном Аффлеком. Также она зажгла пикантные снимки после развода с бывшим мужем.