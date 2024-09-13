Джей Ло присматривается к имению модельера Макса Азриа

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком ищет новое жилье. Звезде понравилось роскошное поместье в самом знаменитом районе Лос-Анджелеса.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Джей Ло хочет приобрести имение модельера Макса Азриа

По информации источника издания, певица сейчас ведет переговоры о покупке поместья Azria Estate в лос-анджелесском районе Холмби-Хиллз, который стоит 55 миллионов долларов.

На территории 14 спален, сад, теплица, гостевой дом, роскошный бассейн с сауной, домашний кинотеатр и игровая комната.

Недвижимость ранее принадлежала модельеру Максу Азриу (Max Azria). Поместье приобрел инвестор-миллиардер Рон Беркл, но с ним сейчас судится вдова модельера.

TMZ сообщает, что в последние несколько недель Лопес несколько раз приезжала смотреть дом.

В районе Холмби-Хиллз расположен культовый особняк Плейбоя, бесчисленное количество звезд когда-то называли этот район своим домом — среди них Мэрилин Монро, Сонни и Шер, Барбара Стрейзанд, Нат Кинг Коул, Майкл Джексон и Элвис Пресли.

Напомним, Джей Ло удалила тату, которая напоминала ей о Бене Аффлеке. Также певицу увидели в компании актера Мэтта Дэймона, хотя развод еще продолжается.