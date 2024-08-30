Джей Ло засмучена і розчарована через розлучення з Беном Аффлеком

Актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лопес "сильно страждає" через гучне розлучення з Беном Аффлеком. Зірці важко жити у їх спільному будинку, наповненому спогадами.

Про це пише Page Six, посилаючись на власні джерела.

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Співачка 20 серпня подала на розлучення із Беном Аффлеком.

Джерела стверджують, що після завершення стосунків із актором вона "засмучена і розчарована".

"Це дуже сильно вдарило по ній. Вона дуже засмучена і розчарована Беном", — розповіло джерело People про автора хіта "Love Don't Cost a Thing".

Інсайдер додав, що співачці нині некомфортно жити в їхньому розкішному особняку в Беверлі-Хіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який пара придбала разом у травні.

"Вони з Беном купили будинок для всієї родини. Він занадто великий для неї і наповнений багатьма спогадами", — додало джерело.

У той час як Лопес не з'являється на публіці після новини про розлучення пари, Аффлека кілька разів бачили в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, стало відомо, чи поверне Джей Ло собі дівоче прізвище. А раніше ми писали, що Бен Аффлек після новини про розлучення зосередився на своїй дитині.