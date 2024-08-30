Джей Ло засмучена і розчарована через розлучення з Беном Аффлеком

Джей Ло болісно переживає розлучення із Беном Аффлеком
Акторка Дженніфер Лопес "сильно страждає" через гучне розлучення з Беном Аффлеком. Зірці важко жити у їх спільному будинку, наповненому спогадами.
Про це пише Page Six, посилаючись на власні джерела.
Джей Ло важко без Бена Аффлека
Співачка 20 серпня подала на розлучення із Беном Аффлеком.
Джерела стверджують, що після завершення стосунків із актором вона "засмучена і розчарована".
"Це дуже сильно вдарило по ній. Вона дуже засмучена і розчарована Беном", — розповіло джерело People про автора хіта "Love Don't Cost a Thing".
Інсайдер додав, що співачці нині некомфортно жити в їхньому розкішному особняку в Беверлі-Хіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який пара придбала разом у травні.
"Вони з Беном купили будинок для всієї родини. Він занадто великий для неї і наповнений багатьма спогадами", — додало джерело.
У той час як Лопес не з'являється на публіці після новини про розлучення пари, Аффлека кілька разів бачили в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, стало відомо, чи поверне Джей Ло собі дівоче прізвище. А раніше ми писали, що Бен Аффлек після новини про розлучення зосередився на своїй дитині.
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