Джей Ло расстроена и разочарована из-за развода с Беном Аффлеком

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лопес "сильно страдает" из-за громкого развода с Беном Аффлеком. Звезде трудно жить в их общем доме, наполненном воспоминаниями.

Об этом пишет Page Six, ссылаясь на собственные источники.

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Певица 20 августа подала на развод с Беном Аффлеком.

Источники утверждают, что после завершения отношений с актером она "расстроена и разочарована".

"Это очень сильно ударило по ней. Она очень расстроена и разочарована Беном", — рассказал источник People об авторе хита "Love Don't Cost a Thing".

Инсайдер добавил, что певице сейчас некомфортно жить в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, который пара приобрела вместе в мае.

"Они с Беном купили дом для всей семьи. Он слишком велик для нее и наполнен многими воспоминаниями", — добавил источник.

В то время как Лопес не появляется на публике после известия о разводе пары, Аффлека несколько раз видели в Лос-Анджелесе.

Напомним, стало известно, вернет ли Джей Ло себе девичью фамилию. А раньше мы писали, что Бен Аффлек после новости о разводе сосредоточился на своем ребенке.