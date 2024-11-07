Як виглядають сини Джамали зараз

Джамала показала рідкісні кадри з трьома синами
Українська співачка Джамала, яка завжди оберігає сімейне життя від зайвої уваги, цього разу вирішила порадувати шанувальників рідкісними кадрами з усіма трьома синами від свого чоловіка, бізнесмена Бекіра Сулейманова.
Зірка поділилася сімейними моментами в Instagram-stories, де показала, як підросли її хлопці.
Унікальні кадри синів Джамали
На фото видно двох старших синів Джамали — 6-річного Еміра та 4-річного Селіма. Вони позують у стильних family look: мама підібрала для них одинакові джинси та світлі кофтинки. Хлопчики стоять поруч і мило усміхаються в камеру, як справжні маленькі моделі.
Джамала також показала зворушливий кадр із наймолодшим сином Алімом, який народився в травні цього року. Маленький дослідник лежить на животику та зосереджено розглядає книжечку. Хоча обличчя малюка зірка продовжує тримати в секреті, але на фото все ж можна трохи розгледіти риси її молодшого сина.
Зворушливий підпис під фото — "Юний читач" — додав тепла цьому кадру.
Прихильники помітили, як швидко підросли діти співачки. Емір і Селім виглядають уже не як малюки, а як справжні джентльмени, які з гордістю позують мамі для фото. Джамала не часто ділиться подібними моментами, і ці кадри стали для шанувальників справжньою подією, дозволивши зазирнути у життя зіркової родини.
Раніше ми писали про те, що Джамала презентувала кліп з альбому QIRIM, в якому показала себе в юності.
Також ми повідомляли, що Козловський зворушив рідкісними кадрами з 8-місячним сином.
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