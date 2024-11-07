Как выглядят сыновья Джамалы сейчас

Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, всегда оберегающая семейную жизнь от лишнего внимания, на этот раз решила порадовать поклонников редкими кадрами со всеми тремя сыновьями от своего мужа, бизнесмена Бекира Сулейманова.

Звезда поделилась семейными моментами в Instagram-stories, где показала, как подросли ее дети.

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На фото видны двое старших сыновей Джамалы — 6-летний Эмир и 4-летний Селим. Они позируют в стильных family look: мама подобрала им одинаковые джинсы и светлые блузки. Мальчики стоят рядом и мило улыбаются в камеру как настоящие маленькие модели.

Старшие сыновья певицы. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Джамала также показала трогательный кадр с младшим сыном Алимом, родившимся в мае этого года. Маленький исследователь лежит на животе и рассматривает книжечку. Хотя лицо малыша звезда продолжает держать в секрете, но на фото все же можно чуть-чуть рассмотреть черты ее младшего сына.

Трогательная подпись под фото — "Юный читатель" — добавил тепла этому кадру.

Самый молодой мальчик. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Поклонники заметили, как быстро подросли дети певицы. Эмир и Селим выглядят уже не как малыши, а как настоящие джентльмены, которые с гордостью позируют маме для фото. Джамала не часто делится подобными моментами, и эти кадры стали для поклонников настоящим событием, позволив заглянуть в жизнь звездной семьи.

Ранее мы писали о том, что Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности.

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