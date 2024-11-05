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Дружина Павліка похизувалася найдорожчими подарунками від нього

5 листопада 2024 10:26
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Катерина Репяхова похизувалася найдорожчими подарунками від Віктора Павліка — фото
Віктор Павлік з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/repyahovakate
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, показала найцінніші подарунки від чоловіка. Бізнесвумен зізналася, чи часто артист робить їй сюрпризи.

Про це Катерина розповіла в Instagram

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Дружина Віктора Павліка похизувалася подарунками

4 листопада Павлік та його дружина відсвяткували дев'яту річницю стосунків. У особливий день Катерина поділилася деякими подробицями їхнього особистого життя із підписниками.

Так, блогерка зізналася, що не часто отримує від чоловіка подарунки. За словами Катерини, співаку краще прямо сказати про свої бажання та не чекати на його ініціативу.

"Подарунки, то вищий рівень. За дев'ять років ледве його навчила дарувати квіти без нагадування. Щоб піти і самому щось купити, він так не вміє, не робить, не хоче. А якщо я скажу, купити мені щось, то без проблем", — відповіла на питання дружина Павліка.

Катерина Репяхова відповіла підписникам
Катерина Репяхова відповіла підписникам. Фото: instagram.com/repyahovakate

Втім, декілька разів Катерина все ж таки отримувала від коханого особливі сюрпризи. Блогерка похизувалася двома найдорожчими подарунками від співака.

За народження сина артист подарував своїй коханій золоту каблучку із відбитком дитячої ніжки.

Дружина Віктора Павліка показала подарунок від нього
Дружина Віктора Павліка показала подарунок від нього. Фото: instagram.com/repyahovakate

А ось найнесподіванішим подарунком для Катерини стала підвіска у формі серця на ланцюжку. Маленький медальон прикрашений символом нескінченності, а в середині на обох половинках серця зображені два фото. На першому кадрі співак позує зі своєю коханою, а на другому — вони разом із сином.

Катерина Репяхова показала подарунок від Віктора Павліка
Катерина Репяхова показала подарунок від Віктора Павліка. Фото: instagram.com/repyahovakate
Дружина Віктора Павліка показала сюрприз від артиста
Дружина Віктора Павліка показала сюрприз від артиста. Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла Катерина, це був єдиний раз, коли співак повністю сам обрав подарунок для неї, вибрав фото у середину та подарував без приводу. Саме тому дружина артиста вважає цей подарунок найціннішим.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів, як його 40-річний син виїхав за кордон під час війни.

Також дружина Віктора Павліка розповіла, чому припинила обстеження сина через затримку мовлення.

соцмережі Віктор Павлик Катерина Репяхова подарунки українські зірки

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