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Жена Павлика похвасталась самыми дорогими подарками от него

5 ноября 2024 10:26
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Екатерина Репяхова похвасталась самыми дорогими подарками от Виктора Павлика - фото
Виктор Павлик с супругой Екатериной. Фото: instagram.com/repyahovakate
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, показала самые ценные подарки от мужа. Бизнесвумен призналась, часто ли артист преподносит ей сюрпризы.

Об этом Екатерина рассказала в Instagram.

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Жена Виктора Павлика похвасталась подарками

4 ноября Павлик и его супруга отпраздновали девятую годовщину отношений. В особый день Екатерина поделилась некоторыми подробностями их личной жизни с подписчиками.

Так, блогер призналась, что не часто получает от мужчины подарки. По словам Екатерины, певцу лучше прямо сказать о своих желаниях и не ждать его инициативы.

"Подарки, это выше уровень. За девять лет едва его научила дарить цветы без напоминания. Чтобы пойти и самому что-то купить, он так не умеет, не делает, не хочет. А если я скажу, купить мне что-то, то без проблем ", — ответила на вопрос супруга Павлика.

Екатерина Репяхова ответила подписчикам
Екатерина Репяхова ответила подписчикам. Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, несколько раз Екатерина все же получала от любимого особые сюрпризы. Блогер похвасталась двумя самыми дорогими подарками от певца.

За рождение сына артист подарил своей возлюбленной золотое кольцо с отпечатком детской ножки.

Жена Виктора Павлика показала подарок от него
Жена Виктора Павлика показала от него подарок. Фото: instagram.com/repyahovakate

А вот самым неожиданным подарком для Екатерины стала подвеска в форме сердца на цепочке. Маленький медальон украшен символом бесконечности, а внутри на обеих половинках сердца изображены два фото. На первом кадре певец позирует со своей любимой, а на втором они вместе с сыном.

Екатерина Репяхова показала подарок от Виктора Павлика
Екатерина Репяхова показала подарок от Виктора Павлика. Фото: instagram.com/repyahovakate
Жена Виктора Павлика показала сюрприз от артиста
Жена Виктора Павлика представила сюрприз от артиста. Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала Екатерина, это был единственный раз, когда певец полностью сам выбрал подарок для нее, выбрал фото внутрь и подарил без повода. Именно поэтому жена артиста считает этот подарок самым ценным.

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын уехал за границу во время войны.

Также жена Виктора Павлика рассказала, почему прекратила обследование сына из-за задержки речи.

соцсети Виктор Павлик Екатерина Репяхова подарки украинские звезды

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