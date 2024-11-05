Екатерина Репяхова похвасталась самыми дорогими подарками от Виктора Павлика - фото

Жена Павлика похвасталась самыми дорогими подарками от него
Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, показала самые ценные подарки от мужа. Бизнесвумен призналась, часто ли артист преподносит ей сюрпризы.
Об этом Екатерина рассказала в Instagram.
Жена Виктора Павлика похвасталась подарками
4 ноября Павлик и его супруга отпраздновали девятую годовщину отношений. В особый день Екатерина поделилась некоторыми подробностями их личной жизни с подписчиками.
Так, блогер призналась, что не часто получает от мужчины подарки. По словам Екатерины, певцу лучше прямо сказать о своих желаниях и не ждать его инициативы.
"Подарки, это выше уровень. За девять лет едва его научила дарить цветы без напоминания. Чтобы пойти и самому что-то купить, он так не умеет, не делает, не хочет. А если я скажу, купить мне что-то, то без проблем ", — ответила на вопрос супруга Павлика.
Впрочем, несколько раз Екатерина все же получала от любимого особые сюрпризы. Блогер похвасталась двумя самыми дорогими подарками от певца.
За рождение сына артист подарил своей возлюбленной золотое кольцо с отпечатком детской ножки.
А вот самым неожиданным подарком для Екатерины стала подвеска в форме сердца на цепочке. Маленький медальон украшен символом бесконечности, а внутри на обеих половинках сердца изображены два фото. На первом кадре певец позирует со своей любимой, а на втором они вместе с сыном.
Как рассказала Екатерина, это был единственный раз, когда певец полностью сам выбрал подарок для нее, выбрал фото внутрь и подарил без повода. Именно поэтому жена артиста считает этот подарок самым ценным.
Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын уехал за границу во время войны.
Также жена Виктора Павлика рассказала, почему прекратила обследование сына из-за задержки речи.
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