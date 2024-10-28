Олександра Кучеренко засвітила довгі ніжки у новій фотосесії - відео

Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Телеведуча Олександра Кучеренко показалася на зніманнях нової фотосесії. Дружина журналіста Дмитра Комарова приміряла на себе сміливі образи.

Кадрами з-за лаштунків знімань "Місс Україна-2016" поділилася в Instagram.

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Телеведуча потішила шанувальників новим цікавим контентом у мережі. Олександра виклала backstage-відео та показала, як позувала на камеру.

Для знімань модель обрала два образи, в яких перевтілилася у справжню фатальну красуню.

Спершу Олександра одягнула напівпрозору сукню, розшиту лелітками. Чорний total look знаменитість доповнила високими шкіряними чоботями, широким паском та косухою.

Другим вбранням для фотосесії Кучеренко обрала стильну сукню-жакет з глибоким декольте також чорного кольору, яку доповнила колготками та туфлями-човниками. На завершення образу Олександра зробила виразний макіяж з червоними губами.

Відео телеведуча воліла залишити без підпису, лише додала два хештеги — #backstage та #modeling.

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