Дружина Дмитра Комарова похизувалася стрункою фігурою на корті - фото

Дружина Дмитра Комарова похизувалася стрункими ніжками на тенісному корті
Телеведуча Олександра Кучеренко показала, як проводить свій вільний час. Дружина журналіста Дмитра Комарова віддає перевагу активному відпочинку.
Новими світлинами Олександра поділилася в Instagram.
Олександра Кучеренко показалася на тенісному корті
Володарка титулу "Міс Україна-2016" не так давно відкрила для себе новий вид спорту — паддл-теніс. Гра нагадує суміш сквошу, пінг-понгу та великого тенісу.
Тож тепер Олександра регулярно проводить свій час з ракеткою. Новий тиждень модель також розпочала на корті.
Для тренування Олександра обрала стильну тенісну сукню чорного кольору з зеленими вставками та яскраві зручні кросівки. Спортивне вбрання вдало підкреслило стрункі ніжки телеведучої.
"Так вигляд має мій найкращий початок тижня. Спорт — це те, що рухає мене вперед, заряджає і дарує відчуття контролю, стабільності та незрівнянного задоволення", — підписала фото Кучеренко.
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