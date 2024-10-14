Дружина Дмитра Комарова похизувалася стрункою фігурою на корті - фото

Телеведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Телеведуча Олександра Кучеренко показала, як проводить свій вільний час. Дружина журналіста Дмитра Комарова віддає перевагу активному відпочинку.

Новими світлинами Олександра поділилася в Instagram.

Читайте також:

Олександра Кучеренко показалася на тенісному корті

Володарка титулу "Міс Україна-2016" не так давно відкрила для себе новий вид спорту — паддл-теніс. Гра нагадує суміш сквошу, пінг-понгу та великого тенісу.

Тож тепер Олександра регулярно проводить свій час з ракеткою. Новий тиждень модель також розпочала на корті.

Олександра Кучеренко Фото: instagram.com/aakucherenko

Для тренування Олександра обрала стильну тенісну сукню чорного кольору з зеленими вставками та яскраві зручні кросівки. Спортивне вбрання вдало підкреслило стрункі ніжки телеведучої.

"Так вигляд має мій найкращий початок тижня. Спорт — це те, що рухає мене вперед, заряджає і дарує відчуття контролю, стабільності та незрівнянного задоволення", — підписала фото Кучеренко.

Дружина Дмитра Комарова. Фото: instagram.com/aakucherenko

Раніше Хлої Кардаш'ян похизувалася стрункою фігурою на нових фото.

Також Cardi B приголомшила зовнішнім виглядом у відвертій сукні.