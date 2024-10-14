Cardi B відсвяткувала день народження у спокусливому міні

Американська співачка Cardi B. Фото: instagram/iamcardib

Американська співачка Cardi B влаштувала гучну вечірку в Нью-Йорку з приводу свого дня народження. Зірка з'явилася у крихітній чорній сукні з глибоким декольте і відвертими вирізами.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Новоспечена мати трьох дітей провела свій день разом із сестрою, 28-річною Хеннессі Кароліною Альмансар у нічному клубі.

Мінісукня співачки була із напівпрозорою спідницею, яку доповнював блискучий пояс та глибоке декольте. Вбрання відкривало її спину із численними татуюваннями.

Cardi B завершила свій образ об'ємними голлівудськими локонами, яскравим макіяжем та блискучими босоніжками.

Американська співачка Cardi B відсвяткувала день народження. Фото: instagram/iamcardib

Американська співачка Cardi B похизувалася татуюваннями. Фото: instagram/iamcardibinstagram.com/imcardivenom/

Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.