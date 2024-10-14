Cardi B відсвяткувала день народження у спокусливому міні

Cardi B засвітила соковиті форми у чорному міні
Американська співачка Cardi B влаштувала гучну вечірку в Нью-Йорку з приводу свого дня народження. Зірка з'явилася у крихітній чорній сукні з глибоким декольте і відвертими вирізами.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Cardi B "відірвалася" на вечірці
Новоспечена мати трьох дітей провела свій день разом із сестрою, 28-річною Хеннессі Кароліною Альмансар у нічному клубі.
Мінісукня співачки була із напівпрозорою спідницею, яку доповнював блискучий пояс та глибоке декольте. Вбрання відкривало її спину із численними татуюваннями.
Cardi B завершила свій образ об'ємними голлівудськими локонами, яскравим макіяжем та блискучими босоніжками.
Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.
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