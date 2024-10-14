Cardi B отпраздновала день рождения в соблазнительном мини

Американская певица Cardi B. Фото: instagram/iamcardib

Американская певица Cardi B устроила громкую вечеринку в Нью-Йорке по случаю своего дня рождения. Звезда появилась в крохотном черном платье с глубоким декольте и откровенными вырезами.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Новоиспеченная мать троих детей провела свой день вместе с сестрой, 28-летней Хеннесси Каролиной Альмансар в ночном клубе.

Мини платье певицы было с полупрозрачной юбкой, которую дополнял блестящий пояс и глубокое декольте. Наряд открывал ее спину с многочисленными татуировками.

Cardi B завершила свой образ объемными голливудскими локонами, ярким макияжем и блестящими босоножками.

Американская певица Cardi B отметила день рождения. Фото: instagram/iamcardib

Американская певица Cardi B похвасталась татуировками. Фото: instagram/iamcardibinstagram.com/imcardivenom/

Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.