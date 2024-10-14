Жена Дмитрия Комарова похвасталась стройной фигурой на корте.

Жена Дмитрия Комарова похвасталась стройными ножками на теннисном корте
Телеведущая Александра Кучеренко показала, как проводит свое свободное время. Жена журналиста Дмитрия Комарова предпочитает активный отдых.
Новыми фотографиями Александра поделилась в Instagram.
Александра Кучеренко показалась на теннисном корте
Обладательница титула "Мисс Украина-2016" не так давно открыла для себя новый вид спорта — паддл-теннис. Игра напоминает смесь сквоша, пинг-понга и большого тенниса.
Теперь Александра регулярно проводит свое время с ракеткой. Новую неделю модель также начала на корте.
Для тренировки Александра выбрала стильное теннисное платье черного цвета с зелеными вставками и яркие кроссовки. Спортивный наряд удачно подчеркнул стройные ножки телеведущей.
"Так выглядит мое лучшее начало недели. Спорт — это то, что двигает меня вперед, заряжает и дарит ощущение контроля, стабильности и несравненного удовольствия", — подписала фото Кучеренко.
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