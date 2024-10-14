Жена Дмитрия Комарова похвасталась стройной фигурой на корте.

Телеведущая Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Телеведущая Александра Кучеренко показала, как проводит свое свободное время. Жена журналиста Дмитрия Комарова предпочитает активный отдых.

Новыми фотографиями Александра поделилась в Instagram.

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Обладательница титула "Мисс Украина-2016" не так давно открыла для себя новый вид спорта — паддл-теннис. Игра напоминает смесь сквоша, пинг-понга и большого тенниса.

Теперь Александра регулярно проводит свое время с ракеткой. Новую неделю модель также начала на корте.

Александра Кучеренко Фото: instagram.com/aakucherenko

Для тренировки Александра выбрала стильное теннисное платье черного цвета с зелеными вставками и яркие кроссовки. Спортивный наряд удачно подчеркнул стройные ножки телеведущей.

"Так выглядит мое лучшее начало недели. Спорт — это то, что двигает меня вперед, заряжает и дарит ощущение контроля, стабильности и несравненного удовольствия", — подписала фото Кучеренко.

Жена Дмитрия Комарова. Фото: instagram.com/aakucherenko

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