Александра Кучеренко зажгла длинные ножки в новой фотосессии — видео

Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Телеведущая Александра Кучеренко показалась на съемках новой фотосессии. Жена журналиста Дмитрия Комарова примерила на себя смелые образы.

Кадрамы из-за кулис съемок "Мисс Украина-2016" поделилась в Instagram.

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Телеведущая порадовала поклонников новым интересным контентом в сети. Александра выложила backstage-видео и показала, как позировала на камеру.

Для съемок модель выбрала два образа, в которых превратилась в настоящую роковую красотку.

Сначала Александра надела полупрозрачное платье, расшитое блестками. Черный total look знаменитость дополнила высокими кожаными сапогами, широким поясом и косухой.

Вторым нарядом для фотосессии Кучеренко выбрала стильное платье-жакет с глубоким декольте также черного цвета, которое дополнила колготками и туфлями-лодочками. В завершение образа Александра сделала выразительный макияж с красными губами.

Видео телеведущая предпочитала оставить без подписи, только добавила два хештега — #backstage и #modeling.

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