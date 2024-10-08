Стрічка "Джокер. Божевілля на двох" вийшла в прокат — скільки зібрала

Фрагмент з фільму "Джокер. Божевілля на двох". Фото: Instagram/jokermovie

Фільм "Джокер. Божевілля на двох" дебютував цими вихідними. Стрічка вже встигла зібрати понад 120 млн доларів у світовому кінопрокаті.

Про це пише Variety.

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На Батьківщині, у США, стрічка зібрала невтішні 40 мільйонів доларів. У світовому прокаті фільм за коміксами заробив 121,1 мільйона доларів.

Новий "Джокер" обійшовся Warner Bros. у 200 мільйонів доларів. Для порівняння, перший "Джокер" мав бюджет у 65 мільйонів доларів.

За перший тиждень прокату "Джокер 2" зібрав 8 млн дол. у Великій Британії, 6,9 млн дол. у Німеччині, 5,6 млн дол. в Італії, 5,5 млн дол. у Мексиці та 5 млн дол. у Франції. Наступного тижня стрічка вийде у Японії, а 16 жовтня дебютує в Китаї.

Перша частина "Джокера" мала величезний успіх. Вона зібрала 335 мільйонів доларів у США і 743 мільйони доларів у всьому світі. Фільм утримував звання найкасовішого фільму, поки "Дедпул і Росомаха" не перевершив його, зібравши 1,32 мільярда доларів у світовому прокаті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, акторка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також "Джокер" Хоакін Фенікс вражений схудненням Леді Гаги.